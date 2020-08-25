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Пора пересмотреть: любимые фильмы Георгия Данелии

25.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Известный советский кинорежиссер и сценарист Георгий Данелия скончался в четверг на 89-м году жизни. Смерть легендарного кинематографиста стала шоком для многих поклонников его творчества.

"Мимино", "Кин-дза-дза", "Я шагаю по Москве" – эти фильмы знают несколько поколений зрителей из постсоветских стран. Многие считают их любимыми.

В одно видео Sputnik собрал яркие кадры из фильмов культового режиссера. Проверьте себя: все ли вы смотрели? Возможно, какие-то работы пора пересмотреть и обновить в памяти. Смотрятся сегодня они не хуже, чем десятилетия назад.

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Сегодня, 25 августа, Георгию Данелия исполнилось бы 90 лет. Фильмы легендарного режиссера знают и любят несколько поколений. Смотрите подборку сцен из его работ на...
 
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