Сколько нужно заплатить за школьные учебники в новом учебном году

minsknews.by . В соответствии с документом родители оплачивают комплекты учебников по единому тарифу, независимо от класса, в котором учится ребенок. Сумма платы за пособия 1–11-х классов составляет 0,5 базовой величины (сейчас БВ составляет 27 руб.). Для льготных категорий граждан предусмотрена скидка 50 %, а школьники из социально незащищенных семей книги получат бесплатно, пишет





К слову, в прошлом учебном году стоимость пособий для учащихся учреждений общего среднего образования составляла 12,75 руб. Следовательно, в нынешнем учебники подорожали на 75 коп.





Внести плату необходимо до 1 октября. Сделать это можно как в отделениях «Беларусбанка», так и посредством ЕРИП.



