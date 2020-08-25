Активность разведывательной авиации у границ РБ выросла вдвое - Минобороны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Активность разведывательной авиации сопредельных стран вдвое увеличилась на границе Беларуси, об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Минобороны Анатолий Булавко в эфире телеканала СТВ .

"Это заметно даже невооруженным взглядом хотя бы по количеству самолетовылетов, которые на сопредельных территориях осуществляются. Да, это можно прикрыть проходящими там учениями. Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза – это, наверное, все-таки наталкивает на какие-то размышления", - отметил он.

По словам представителя Минобороны, эти действия на сопредельных территориях вызывают настороженность.

"Вместе с тем мы готовы к любым неожиданностям. Мы постоянно готовимся к любым неожиданностям. Обороноспособность нашего государства как раз слагается из того, что мы готовы к этим неожиданностям. Поэтому мы особого внимания не обращаем на их убаюкивающие заявления, мы занимаемся своим делом", - подчеркнул Булавко.

Накануне министерство обороны Беларуси заявило, что пресекло попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы. С территории соседней страны был запущен "зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой". Полет воздушных шаров пресекли экипажи вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО.

Данный инцидент МИД Беларуси расценил как спланированную провокацию и в связи с этим вручил ноту протеста главе литовской дипмиссии Андрюсу Пулокасу. В пресс-службе ведомства уверили, что данный случай будет расследован. Министерство обороны Беларуси провело встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы, чтобы довести информацию о нарушении воздушного пространства страны.

В свою очередь Литва обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства. Белорусский вертолет, по версии литовской стороны, пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай.

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