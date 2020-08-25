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Активность разведывательной авиации у границ РБ выросла вдвое - Минобороны
25.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Активность разведывательной авиации сопредельных стран вдвое увеличилась на границе Беларуси, об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Минобороны Анатолий Булавко в эфире телеканала
"Это заметно даже невооруженным взглядом хотя бы по количеству самолетовылетов, которые на сопредельных территориях осуществляются. Да, это можно прикрыть проходящими там учениями. Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза – это, наверное, все-таки наталкивает на какие-то размышления", - отметил он.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам представителя Минобороны, эти действия на сопредельных территориях вызывают настороженность.
"Вместе с тем мы готовы к любым неожиданностям. Мы постоянно готовимся к любым неожиданностям. Обороноспособность нашего государства как раз слагается из того, что мы готовы к этим неожиданностям. Поэтому мы особого внимания не обращаем на их убаюкивающие заявления, мы занимаемся своим делом", - подчеркнул Булавко.
Накануне министерство обороны Беларуси заявило, что
Данный инцидент МИД Беларуси расценил как спланированную провокацию и в связи с этим
В свою очередь
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Накануне в Минобороны Беларуси заявили, что пресекли попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы.
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