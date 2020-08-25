ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активность разведывательной авиации у границ РБ выросла вдвое - Минобороны

25.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Активность разведывательной авиации сопредельных стран вдвое увеличилась на границе Беларуси, об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Минобороны Анатолий Булавко в эфире телеканала СТВ.

"Это заметно даже невооруженным взглядом хотя бы по количеству самолетовылетов, которые на сопредельных территориях осуществляются. Да, это можно прикрыть проходящими там учениями. Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза – это, наверное, все-таки наталкивает на какие-то размышления", - отметил он.

© Sputnik / Виктор Толочко
Закрытое небо: Минобороны расширило список зон, где запрещено летать дронам

По словам представителя Минобороны, эти действия на сопредельных территориях вызывают настороженность.

"Вместе с тем мы готовы к любым неожиданностям. Мы постоянно готовимся к любым неожиданностям. Обороноспособность нашего государства как раз слагается из того, что мы готовы к этим неожиданностям. Поэтому мы особого внимания не обращаем на их убаюкивающие заявления, мы занимаемся своим делом", - подчеркнул Булавко.

Накануне министерство обороны Беларуси заявило, что пресекло попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы. С территории соседней страны был запущен "зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой". Полет воздушных шаров пресекли экипажи вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО.

Данный инцидент МИД Беларуси расценил как спланированную провокацию и в связи с этим вручил ноту протеста главе литовской дипмиссии Андрюсу Пулокасу. В пресс-службе ведомства уверили, что данный случай будет расследован. Министерство обороны Беларуси провело встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы, чтобы довести информацию о нарушении воздушного пространства страны.

В свою очередь Литва обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства. Белорусский вертолет, по версии литовской стороны, пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне в Минобороны Беларуси заявили, что пресекли попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз требует от Москвы провести прозрачное расследование отравления Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика