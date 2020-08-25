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Чалый – Снопкову: «Напугать белоруса девальвацией? Серьезно?»

25.08.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Независимый экономист Сергей Чалый прокомментировал заявление об «экономическом суициде».


Николай Снопков

Независимый экономист Сергей Чалый отозвался на заявление первого вице премьера Николая Снопкова о том, что белорусы «рискуют совершить экономический суицид».

В передаче на TUT.BY эксперт напомнил, что похожие слова предостережения звучали из уст Александра Лукашенко в декабре 2010-го. Тогда прозвучало заявление, что набегами на обменники народ «сам себе может создать девальвацию».

— Такие слова — просто уничижительное отношение к собственному народу как к людям, неспособным принимать рациональные разумные решения в условиях неполноты информации. В действительности население Беларуси очень хорошо умеет реагировать на внешние раздражители и прекрасно чувствует сигналы наступления приближающегося кризиса. Напугать белоруса девальвацией? Серьезно? Мы их пережили столько, что все умеют ловить первые звоночки надвигающегося обвала и действовать рационально, — считает экономист.

По мнению Чалого, чтобы как-то спасти ситуацию, необходимо появление источника доверия населения к проводимой экономической политике:

— Сейчас, к сожалению, действующая власть источником доверия быть не может. Она — как раз источник неопределенности. В итоге люди начинают спасать свое, результатом чего как раз может стать девальвация.

Эксперт напомнил, что Беларусь видела множество валютных паник, которые не заканчивались никаким «экономическим самоубийством» и «дефолтом». И привел метафору о гнилом дереве:

— Множество их было. Доверие к экономической политике Нацбанка, которое было завоевано с огромным трудом с 2015 года, работало: сотни людей могут упереться в ствол дерева, но, если его корни крепки, дереву ничего не угрожает. Повалить то, что не гнило изнутри, крайне сложно. А то, что гнило, рано или поздно будет повалено без особых усилий, и неважно, что станет триггером. Причиной падения будет то, что дерево гнилое. Любые подобные увещевания власти значат только одно — признание неизбежности того, от чего нас пытаются отговорить.
 
 
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Независимый экономист Сергей Чалый прокомментировал заявление об «экономическом суициде».
 
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