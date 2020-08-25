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Под Рогачевом мужчина оторвал гаишнику погон, а его теща ударила инспектора диском от культиватора

25.08.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе женщина ударила сотрудника ГАИ диском от культиватора, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в начале августа. В милицию поступила информация о том, что по поселку на Audi ездит пьяный. Наряд ГАИ не обнаружил автомобиль и направился опрашивать заявителя.

— Во время беседы разыскиваемый автомобиль проехал мимо экипажа и был остановлен милиционерами. За рулем действительно находился мужчина, лишенный водительского удостоверения, но он оказался трезвым. Хозяин иномарки сидел рядом. В итоге было принято решение составить протоколы на обоих сельчан: в отношении водителя — за управление транспортным средством без прав, а в отношении хозяина — за передачу управления, — рассказали в Рогачевском РОВД.

Наблюдавший за разбирательством заявитель был пьян, и ему не понравилось принятое инспектором решение. Причиной тому стала затаенная обида — мужчину в этом году лишили прав за пьяное вождение. Теперь он требовал от сотрудников ГАИ применить такую же меру и в отношении задержанных правонарушителей.

Сельчанина просили успокоиться, но тот оказал активное сопротивление и оторвал сотруднику погон. Во время задержания за мужчину вступилась 54-летняя теща, которая взяла металлический диск от культиватора и ударила инспектора, причинив ему телесные повреждения.

В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Действиям мужчины также будет дана правовая оценка.

 
 
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В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Действиям мужчины также будет дана правовая...
 
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