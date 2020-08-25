ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о договорных хоккейных матчах

25.08.2020 11:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура направила в Витебский областной суд для определения подсудности уголовное дело о подкупе участников профессиональных соревнований по хоккею с шайбой.

"Согласно материалам дела, трое профессиональных спортсменов хоккейной команды ХК "Витебск" из корыстных побуждений вступили в сговор cо спортсменом этой же команды (уголовное преследование в отношении него прекращено по амнистии), а в отдельных эпизодах - со спортсменом-инструктором", - проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Целью сговора было повлиять на результаты шести матчей между ХК "Витебск" с одной стороны и хоккейными командами "Брест", "Могилев", "Динамо-Молодечно", "Локомотив-Орша" - с другой стороны. Матчи проходили в ходе чемпионата Беларуси по хоккею и Кубка Беларуси (Кубок Руслана Салея) сезона 2019-2020 годов, состоявшихся в декабре 2018 - сентябре 2019 года.

"Такое влияние выразилось в обеспечении поражения представляемой ими команды", - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что всего обвиняемые в результате своей противоправной деятельности получили деньги на общую сумму Br22,9 тыс.

"После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о том, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами, обстоятельства преступлений исследованы полно и объективно", - отметили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре согласились с квалификацией содеянного.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура направила в Витебский областной суд для определения подсудности уголовное дело о подкупе участников профессиональных соревнований по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Рогачевом мужчина оторвал гаишнику погон, а его теща ударила инспектора диском от культиватора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика