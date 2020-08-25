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«Факты пыток являются системными — милицию готовили к жестким репрессиям»

25.08.2020 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет (БХК), Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к специальному докладчику ООН по пыткам с призывом вмешаться в ситуацию с пытками мирных демонстрантов, задержанных на акциях против фальсификации итогов президентских выборов.

«Факты пыток являются системными — милицию готовили к жестким репрессиям»

Как сообщают правозащитники, более 6 тысяч человек было задержано, по меньшей мере 450 из них избито. «Эти факты пыток и жестокого обращения являются системными, поскольку сотрудников правоохранительных органов готовили к таким жестоким репрессиям против людей», — говорится в письме.

Правозащитный центр «Весна» в партнерстве с OMCT организовали сбор информации о жертвах пыток и жестокого обращения. С 12 по 20 августа получили свидетельства более 450 жертв, подтвержденные фотографиями и видеозаписями. Более 100 пострадавших опрошены под запись.

В письме подчеркивается, что, несмотря на многочисленные сообщения о совершении преступлений сотрудниками органов внутренних дел, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела.

FIDH, «Весна», OMCT и БХК просят спецдокладчика:

  • распространить заявление с осуждением масштабных и систематических пыток и бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения с задержанными в Беларуси и призвать немедленно прекратить эти нарушения;
  • призвать правительство Беларуси немедленно и эффективно расследовать все предполагаемые факты пыток либо жестокого обращения и привлечь виновных к ответственности;
  • совершить визит в Беларусь;
  • призвать Совет по правам человека созвать специальную сессию (или срочные дебаты на 45-й сессии, посвященной ситуации с правами человека в Беларуси) для выяснения фактов и обстоятельств серьезных нарушений прав человека, которые были совершены до, во время и после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 год
 
 
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