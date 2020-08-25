«Факты пыток являются системными — милицию готовили к жестким репрессиям»

Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет (БХК), Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к специальному докладчику ООН по пыткам с призывом вмешаться в ситуацию с пытками мирных демонстрантов, задержанных на акциях против фальсификации итогов президентских выборов.





Как сообщают правозащитники, более 6 тысяч человек было задержано, по меньшей мере 450 из них избито. «Эти факты пыток и жестокого обращения являются системными, поскольку сотрудников правоохранительных органов готовили к таким жестоким репрессиям против людей», — говорится в письме.

Правозащитный центр «Весна» в партнерстве с OMCT организовали сбор информации о жертвах пыток и жестокого обращения. С 12 по 20 августа получили свидетельства более 450 жертв, подтвержденные фотографиями и видеозаписями. Более 100 пострадавших опрошены под запись.

В письме подчеркивается, что, несмотря на многочисленные сообщения о совершении преступлений сотрудниками органов внутренних дел, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела.

FIDH, «Весна», OMCT и БХК просят спецдокладчика: