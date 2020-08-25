Лукашенко озабочен подкупом бюджетников и пенсионеров

Источник материала: АФН

Лукашенко потребовал от Минфина обеспечить выплату повышенных пенсий и зарплат бюджетникам независимо от состояния бюджета.

"… хочу ваше внимание обратить на то, чтобы вы прежде всего ответили мне на вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы. Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое", - сказал Лукашенко на встрече с первым вице-премьером встрече с первым вице-премьером Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым.

Он отметил, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило.

"Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим - значит, мы просто не власть и не государство", - заключил белорусский правитель.