ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкие врачи подтвердили, что Навальный был отравлен

25.08.2020 12:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Врачи берлинской клиники «Шарите», куда был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, считают, что он был все же отравлен.

Медики говорят, что это показала диагностика: в его организме обнаружили вещество из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщает «РИА Новости».

Конкретное вещество враи пока назвать не могут, заявив, что для его определения необходимы дополнительные анализы.

Сейчас Навальный находится в искусственной коме, угрозы для его жизни нет. Однако медики не исключают, что исход заболевания будет небезопасным. По их словам, могут быть последствия для нервной системы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи берлинской клиники «Шарите», куда был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, считают, что он был все же отравлен.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко озабочен подкупом бюджетников и пенсионеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика