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Немецкие врачи подтвердили, что Навальный был отравлен
25.08.2020 12:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Врачи берлинской клиники «Шарите», куда был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, считают, что он был все же отравлен.
Медики говорят, что это показала диагностика: в его организме обнаружили вещество из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщает
Конкретное вещество враи пока назвать не могут, заявив, что для его определения необходимы дополнительные анализы.
Сейчас Навальный находится в искусственной коме, угрозы для его жизни нет. Однако медики не исключают, что исход заболевания будет небезопасным. По их словам, могут быть последствия для нервной системы.
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Врачи берлинской клиники «Шарите», куда был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, считают, что он был все же отравлен.
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