Немецкие врачи подтвердили, что Навальный был отравлен

Источник материала: Ежедневник

Врачи берлинской клиники «Шарите», куда был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, считают, что он был все же отравлен.

Медики говорят, что это показала диагностика: в его организме обнаружили вещество из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщает «РИА Новости» .

Конкретное вещество враи пока назвать не могут, заявив, что для его определения необходимы дополнительные анализы.

Сейчас Навальный находится в искусственной коме, угрозы для его жизни нет. Однако медики не исключают, что исход заболевания будет небезопасным. По их словам, могут быть последствия для нервной системы.