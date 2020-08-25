Началась эвакуация из Беларуси. Что происходит в «Яндексе» после обыска в его минском офисе

Источник материала: KYKY

Компания «Яндекс» начала эвакуацию из беларуского офиса — часть работников уже покинула страну. Об этом пишет The Bell со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с ситуацией в компании.

На прошлой неделе «Яндекс» вывез из Беларуси часть сотрудников своего местного офиса (пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых людях). А тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома.

Напомним, 13 августа беларуский филиал «Яндекса» и Uber обыскали: тогда в офисы компаний нагрянули люди в черной одежде и с оружием в руках, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.

Что именно интересовало силовиков, до сих пор неясно, но источники The Bell твердят, что оперативники пытались получить данные о поездках сервиса «Такси». Добиться этого им вроде как не удалось. В ходе обыска никакое оборудование, данные или документы не передавались, подтвердили в пресс-службе компании.

По данным источников блогера и активиста Антона Мотолько, работников «Яндекса» опросили, есть ли среди них желающие уехать по релокейту — с оплатой переезда и проживания на пару месяцев. Многие не захотели.

В минском офисе «Яндекса» — около 300 человек. Сам офис уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все трудятся на удаленке.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что свой офис в Беларуси закрывает Viber . Из-за того, что компания банально боится за сохранность своих сотрудников – трое из них во время протестов оказались в тюрьме.

Также редакция знает о том, что сейчас многие IT-компании предлагают своим сотрудникам сменить страну для работы – остается только гадать, сколько еще резидентов ПВТ покинет Беларусь полностью.