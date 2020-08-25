ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Началась эвакуация из Беларуси. Что происходит в «Яндексе» после обыска в его минском офисе

25.08.2020 12:25 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Компания «Яндекс» начала эвакуацию из беларуского офиса — часть работников уже покинула страну. Об этом пишет The Bell со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с ситуацией в компании.

На прошлой неделе «Яндекс» вывез из Беларуси часть сотрудников своего местного офиса (пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых людях). А тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома.

Напомним, 13 августа беларуский филиал «Яндекса» и Uber обыскали: тогда в офисы компаний нагрянули люди в черной одежде и с оружием в руках, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.

Что именно интересовало силовиков, до сих пор неясно, но источники The Bell твердят, что оперативники пытались получить данные о поездках сервиса «Такси». Добиться этого им вроде как не удалось. В ходе обыска никакое оборудование, данные или документы не передавались, подтвердили в пресс-службе компании.

По данным источников блогера и активиста Антона Мотолько, работников «Яндекса» опросили, есть ли среди них желающие уехать по релокейту — с оплатой переезда и проживания на пару месяцев. Многие не захотели.

В минском офисе «Яндекса» — около 300 человек. Сам офис уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все трудятся на удаленке. 

Напомним, несколько дней назад стало известно, что свой офис в Беларуси закрывает Viber. Из-за того, что компания банально боится за сохранность своих сотрудников – трое из них во время протестов оказались в тюрьме. 

Также редакция знает о том, что сейчас многие IT-компании предлагают своим сотрудникам сменить страну для работы – остается только гадать, сколько еще резидентов ПВТ покинет  Беларусь полностью. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Яндекс» начала эвакуацию из беларуского офиса — часть работников уже покинула страну. Об этом пишет The Bell со ссылкой на два неназванных источника,...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД Беларуси продолжает занижать число участников акций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика