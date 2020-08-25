|
МВД Беларуси продолжает занижать число участников акций
Источник материала: АФН
МВД Беларуси подсчитало количество участников гражданских акций солидарности, прошедших вчера по всей Беларуси.
По данным ведомства в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске на улицы вышли около 2 тыс. человек, в том числе около 550 человек на площади Независимости в Минске.
При этом составлены 39 протоколов об административных правонарушениях, возбуждены 3 уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД Беларуси подсчитало количество участников гражданских акций солидарности, прошедших вчера по всей Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)