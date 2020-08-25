МВД Беларуси продолжает занижать число участников акций

Источник материала: АФН

МВД Беларуси подсчитало количество участников гражданских акций солидарности, прошедших вчера по всей Беларуси.

По данным ведомства в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске на улицы вышли около 2 тыс. человек, в том числе около 550 человек на площади Независимости в Минске.

При этом составлены 39 протоколов об административных правонарушениях, возбуждены 3 уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции.