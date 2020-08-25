ОБСЕ обсудит ситуацию в Беларуси

Постоянный совет ОБСЕ в Вене 28 августа обсудит ситуацию в Беларуси. Выступит действующий председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама, сообщается в твиттер-аккаунте албанского председательства.

Подчеркивается, что ОБСЕ по-прежнему готова оказать поддержку Беларуси. Остается в силе и запрос Рамы об организации визита в Беларусь для него и его преемницы на посту председателя ОБСЕ главы МИД Швеции Анн Линде.