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Доллар уже стоит 2,7 рубля. Смотрим, где выгоднее покупать валюту
Источник материала: Myfin
В настоящее время (на 12:20) 25 августа в Минске самый низкий курс продажи доллара отмечен у
Самый низкий курс по продаже евро у
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В Беларуси продолжают активно расти курсы иностранных валют. Об этом можно судить по ценникам в обменниках и отделениях банков. Узнать курсы валют в различных...
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