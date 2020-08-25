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Доллар уже стоит 2,7 рубля. Смотрим, где выгоднее покупать валюту

25.08.2020 13:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В настоящее время (на 12:20) 25 августа в Минске самый низкий курс продажи доллара отмечен у Банка Решение и Статусбанка2,655 белорусского рубля. А самый высокий курс покупки доллара у таких банков, как Абсолютбанк, БНБ-Банк, Технобанк2,63 рубля.

Самый низкий курс по продаже евро у Белагропромбанка - 3,12 белорусского рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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