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Лукашенко обозначил уровень зарплат и пенсий
25.08.2020 13:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко подчеркнул, что пенсии – это святое, и сказал поднять среднюю пенсию до 40 процентов от средней зарплаты по стране.
Лукашенко сегодня обсуждал исполнение государственного и местных бюджетов. Он принял с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова.
Александр Лукашенко напомнил, что еще раньше шла договоренность, что уровень заработной платы в бюджетной сфере в 2020 году будет составлять 80% от средней зарплаты по стране.
«Но, естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии – это святое», – заметил он.
Он подчеркнул, что это нужно сделать «чего бы нам это ни стоило».
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Александр Лукашенко подчеркнул, что пенсии – это святое, и сказал поднять среднюю пенсию до 40 процентов от средней зарплаты по стране.
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