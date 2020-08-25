Лукашенко обозначил уровень зарплат и пенсий

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко подчеркнул, что пенсии – это святое, и сказал поднять среднюю пенсию до 40 процентов от средней зарплаты по стране.

Лукашенко сегодня обсуждал исполнение государственного и местных бюджетов. Он принял с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова.

Александр Лукашенко напомнил, что еще раньше шла договоренность, что уровень заработной платы в бюджетной сфере в 2020 году будет составлять 80% от средней зарплаты по стране.

«Но, естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии – это святое», – заметил он.



Лукашенко сказал, что пенсии должны держаться на уровне 40 процентов от средней заработной платы по стране.

Он подчеркнул, что это нужно сделать «чего бы нам это ни стоило».