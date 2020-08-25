|
Белорусский рубль существенно подешевел ко всем валютам по итогам торгов на БВФБ
Источник материала: АФН
На закрытии торгов на БВФБ 25 августа 2020 года белорусский рубль продолжил падение к основным валютам.
Так, доллар подорожал на 4,74 копейки до 2,6028 рубля. Объём торгов составил $109,9 млн.
Евро подорожал на 5,68 копейки до 3,0758 рубля, при объеме торгов в 15,6 млн. евро.
Российский рубль подорожал на 5,86 копейки до 3,4939 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 1143 млн. российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На закрытии торгов на БВФБ 25 августа 2020 года белорусский рубль продолжил падение к основным валютам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)