Белорусский рубль существенно подешевел ко всем валютам по итогам торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На закрытии торгов на БВФБ 25 августа 2020 года белорусский рубль продолжил падение к основным валютам.

Так, доллар подорожал на 4,74 копейки до 2,6028 рубля. Объём торгов составил $109,9 млн.

Евро подорожал на 5,68 копейки до 3,0758 рубля, при объеме торгов в 15,6 млн. евро.

Российский рубль подорожал на 5,86 копейки до 3,4939 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 1143 млн. российских рублей.