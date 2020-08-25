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Белорусский рубль существенно подешевел ко всем валютам по итогам торгов на БВФБ

25.08.2020 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На закрытии торгов на БВФБ 25 августа 2020 года белорусский рубль продолжил падение к основным валютам.

Так, доллар подорожал на 4,74 копейки до 2,6028 рубля. Объём торгов составил $109,9 млн.

Евро подорожал на 5,68 копейки до 3,0758 рубля, при объеме торгов в 15,6 млн. евро.

Российский рубль подорожал на 5,86 копейки до 3,4939 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 1143 млн. российских рублей.

 
 
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На закрытии торгов на БВФБ 25 августа 2020 года белорусский рубль продолжил падение к основным валютам.
 
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