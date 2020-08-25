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В Рогачевском районе в сгоревшем автомобиле обнаружено тело мужчины
Источник материала: Tut.by
В сгоревшей в Рогачевском районе машине спасатели обнаружили тело мужчины,
Вечером 24 августа спасателям поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на окраине агрогородка Кистени. В сгоревшей машине работники МЧС обнаружили погибшего человека.
Личность мужчины, а также причины пожара и гибели устанавливаются.
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Личность мужчины, а также причины пожара и гибели устанавливаются.
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