Историк Юрий Фельштинский: Лукашенко из президента превратился в тирана

– Я думаю, что для всех нас, кто смотрит на происходящее извне, события в Беларуси – большая неожиданность. Наверное, те, кто все эти годы состояли в оппозиции к Лукашенко и открыто с ним боролись, со мною не согласятся и скажут, что этот взрыв давно всеми ими ожидался и, наоборот, произошел с большой задержкой во времени. И они будут правы в таком утверждении. Я сейчас несколько про другое хочу сказать.





Последний раз на наших глазах в Европе народ за свободу бился в 2014 году в Украине. И победил. Потеряв Крым, потеряв реально контроль над Донбассом – тем не менее победил, отстоял государственность, отстоял свободу, всем продемонстрировал, что является частью свободной Европы – «Западной Европы». И Путин забуксовал. Прошло уже шесть лет с тех пор, как он начал войну с Украиной, и он никуда не смог продвинуться.





И это на фоне того, что практически во всех европейских странах сегодня голову поднимают националисты. Я не хочу сказать, что они захватывают главенствующие позиции. Это пока не так. Но сегодня угроза национализма, безусловно, и сильнее, чем вчера, и заметнее, чем вчера, поскольку все эти силы пытаются сделать себя легитимными и заявляют о себе открыто, ничего не боясь. Ле Пенн во Франции, Сальвини в Италии, Стивен Бэннон, объединяющий ультраправых по всей Европе...





Это не случайность, это тенденция, с которой мы вынуждены считаться. Это сегодняшняя реальность, в которую активно вмешивается Путин, используя современные пропагандистские инструменты и технологии, прежде всего телевидение и интернет, финансируя нужных ему зарубежных политиков, партии и течения, делая их таким образом пропутинскими и пророссийскими.





Так что сегодня у Лукашенко в Европе больше союзников, чем в предшествующие годы. И мы видим, что не все политики, даже в ЕС, готовы его осудить и готовы предостеречь Путина от агрессивных шагов в отношении Беларуси.





Беларусь сейчас, к сожалению, в уникально безвыходной ситуации. Как Польша в 1939 году перед германо-советским вторжением. В НАТО Беларусь войти не успела, да и не было такой задачи у Лукашенко никогда. В результате Беларусь не просто не защищена (как страны Балтии и Польша), а через целый каскад формальных договоров с Россией, подписанных Лукашенко, давно сдала свою независимость на милость Путина.





В частности, российские войска по договору имеют право защищать территориальную целостность Беларуси, а поскольку трактовка того, что представляет угрозу для страны, а что нет, – прерогатива Москвы, Путин имеет право ввести войска в Беларусь в любой удобный ему момент.





При этом ждать милости Путина, то есть считать, что он не воспользуется этим правом, мне кажется, утопия. Как закоренелый кагэбист, он физически не способен на милость. Он способен только на хитрость и подлость, в том числе и в международной политике. Это то, чему его всю жизнь учили в КГБ.





Он уже поговорил с Меркель. Он уже поговорил с Макроном. И объяснил им, что Беларусь – часть Российской Федерации, что белорусского народа не существует и не было никогда на карте государства Беларусь, пока не произошла «величайшая катастрофа 1991 года», последствия которой он, Путин, считает своим долгом ликвидировать. Все, что он мог услышать в ответ от Меркель и Макрона, это знакомое ему слово «санкции». Но это слово его уже не пугает.





И конечно, очень важно, что все это происходит на фоне полного самоустранения Америки из европейских дел. По крайней мере, от американского президента мы не слышим критики в отношении Лукашенко. И это неслучайно. Лукашенко, как президент, борющийся со своим народом за право остаться у власти любой ценой, – это идеал Дональда Трампа.





И это еще одна причина, по которой белорусский народ сегодня находится в крайне тяжелом и опасном положении: его некому защитить. Трамп – на стороне Лукашенко. А Европа без Америки для Лукашенко куда меньшая сила, чем Путин, опирающийся на молчаливую поддержку Трампа в белорусском вопросе.





То, что народ не хочет иметь Лукашенко президентом и требует «перемен», все уже знают, Лукашенко в том числе. Есть ли какие-то силы в Беларуси (кроме народа), которые этих перемен требуют, мне неизвестно.





Понятно, что Лукашенко плохо закончит. Но какую цену за это придется заплатить белорусскому народу и Беларуси и сумеют ли они отстоять свою независимость от Путина и России – на этот вопрос ответить очень сложно, - сказал Юрий Фельштинский.