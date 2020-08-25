«После 9 августа наша работа под угрозой». Экскурсоводы и гиды обратились к силовым ведомствам

Источник материала: Ежедневник

Белорусские экскурсоводы, гиды, переводчики и работников сферы туризма написали открытое письмо к МВД РБ и другим силовым структурам.

«Мы, белорусские экскурсоводы, гиды, переводчики, организаторы путешествий, работники сферы туризма резко осуждаем насилие, которое происходит на улицах белорусских городовй», – сказано в письме, которое размещено на сайте Республиканского Союза Туристических Организаций (РСТО).

В нем напоминают, что работа экскурсоводов, гидов, организаторов путешествий – показывать Беларусь гостям.

«Беларусь – красивая, достойная, спокойная страна, а ее народ не использует насилие для решения конфликтов. Вот что мы говорим про Беларусь и иностранцам, и нашим туристам», - указывают работники сферы туризма.

По их словам, все в стране годами работали над тем, чтобы создать имидж Беларуси как красивой, уютной и самой безопасной страны Европы. И в этом удалось преуспеть– туристическая сфера является одной из самых успешных и динамичных в белорусской экономике.

«Однако после 9 августа вся наша работа стоит под угрозой. В первую очередь это вызвано неоправданной жестокостью служб МВД по отношению как к мирным демонстрантам, так и обычным жителям и иностранным туристам. Неадекватное использование спецсредств, охота на людей в их собственных дворах, избиение задержанных. Такое не должно происходить в Беларуси!», - подчеркивается в обращении.

«Мы солидарны с теми организациями, которые объявили забастовки, с требованиями как можно быстрее остановить насилие и преследование мирных жителей. К сожалению, мы сами не можем объявить забастовку, потому что нашего места работы – миролюбивой и спокойной Беларуси – больше нет!», - говорится в письме.

Работники отрасли обращают внимание, что туристический поток из Польши и России уже сейчас сильно снизился из-за действий силовых ведомств (безосновательного задержания граждан этих стран). А это основные для страны направления въездного туризма, который только начинал восстанавливаться после Covid-19.

В письме представители сферы туризма призывают МВД РБ и другие силовые структуры остановить насилие на граждан Беларуси, которые просто хотят отстоять свое право на честные выборы. Они требуют не применять насилие по отношению к задержанным мирным белорусам, а привлечь к ответственности тех, кто допустил такие действия.

«Представители силовых ведомств и государственных структур, ответственных за имидж Беларуси и туристическую сферу, мы обращаемся к вам: мы скоро начнем водить экскурсии по всей Беларуси. Понимаете ли вы, что в Хатыни, Тростенце и Куропатах и у нас, и у наших туристов теперь будут возникать совсем другие ассоциации? Для чего вы возвращаете зло на нашу землю?», - отмечают в письме и призывают «остановиться».