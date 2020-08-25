ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

История дня: тюремщик из Жодино сходил на протест и отсидел трое суток по месту службы

25.08.2020 14:29 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Беларусь – страна приятного удивления. История Александра Шабана тому полное доказательство. По информации ex-press.by рассказываем, что с ним приключилось 

Александр служил в тюрьме в Жодино по контракту. Как и многих беларусов, его возмутили «итоги» выборов, поэтому 10 августа парень вместе с друзьями поехал погулять по Минску – и присоединиться к мирной демонстрации. 

В итоге его компанию задержали рано утром 11 августа. Молодых людей доставили в Партизанское РУВД, где, по словам Шабана, подвергли пыткам. На следующий день Александра и его приятелей привезли в Жодино. «Знакомых по пути в камеру не было, да я и не смотрел — знаю, что у них будут проблемы, если заговорят со знакомым», — вспоминает Александр. 

В этот же день прямо в жодинской тюрьме над ним состоялся суд. Александра обвинили в том, что он участвовал в незаконном митинге (как и сотни других людей) и дали семь суток ареста. Но отсидел Александр лишь трое из них – затем его выпустили на свободу под расписку. 

В жодинской тюрьме задержанных охраняли милиционеры, относились по-человечески и по закону, к ним у Шабана претензий нет. Из тюрьмы же Александра уволили на следующий день после суда.

«Прошло слишком мало времени, чтобы осознать все, что со мною произошло. Честно говоря, я в тюрьме задержался — план был всего два года отслужить. Теперь все будет по-новому, жизнь ведь продолжается… Есть у меня и предложения по курсам, и очень много знакомых, готовых помочь. И это очень хорошо, по всей стране люди увольняются из органов, видя всю поддержку, которую оказывает народ», — заключил Александр. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь – страна приятного удивления. История Александра Шабана тому полное доказательство. По информации ex-press.by рассказываем, что с ним приключилось  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Волю народа не сломить». Тихановская обратилась к депутатам Европарламента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика