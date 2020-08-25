История дня: тюремщик из Жодино сходил на протест и отсидел трое суток по месту службы

Источник материала: KYKY

Беларусь – страна приятного удивления. История Александра Шабана тому полное доказательство. По информации ex-press.by рассказываем, что с ним приключилось

Александр служил в тюрьме в Жодино по контракту. Как и многих беларусов, его возмутили «итоги» выборов, поэтому 10 августа парень вместе с друзьями поехал погулять по Минску – и присоединиться к мирной демонстрации.

В итоге его компанию задержали рано утром 11 августа. Молодых людей доставили в Партизанское РУВД, где, по словам Шабана, подвергли пыткам. На следующий день Александра и его приятелей привезли в Жодино. «Знакомых по пути в камеру не было, да я и не смотрел — знаю, что у них будут проблемы, если заговорят со знакомым», — вспоминает Александр.

В этот же день прямо в жодинской тюрьме над ним состоялся суд. Александра обвинили в том, что он участвовал в незаконном митинге (как и сотни других людей) и дали семь суток ареста. Но отсидел Александр лишь трое из них – затем его выпустили на свободу под расписку.

В жодинской тюрьме задержанных охраняли милиционеры, относились по-человечески и по закону, к ним у Шабана претензий нет. Из тюрьмы же Александра уволили на следующий день после суда.

«Прошло слишком мало времени, чтобы осознать все, что со мною произошло. Честно говоря, я в тюрьме задержался — план был всего два года отслужить. Теперь все будет по-новому, жизнь ведь продолжается… Есть у меня и предложения по курсам, и очень много знакомых, готовых помочь. И это очень хорошо, по всей стране люди увольняются из органов, видя всю поддержку, которую оказывает народ», — заключил Александр.