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Таксист из региона: «Понеслись удары по машине, я испугался и двинулся вперед. Теперь подозревают в насилии над сотрудниками» (видео)

25.08.2020 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

31-летний Алексей из Гродно говорит, что в ночь с 11 на 12 августа отработал свою смену в такси и ехал с друзьями отдыхать. На площади Декабристов автомобиль заблокировали силовики: «Вытащили из машины, уложили на асфальт и начали избивать». По словам мужчины, оттуда его увезла скорая, а пока в больнице проходила операция на лице, он был в наручниках.

Алексей Лапа выписался из больницы в понедельник утром. Говорит, в больнице провел почти две недели: «Первые три дня был привязан наручниками к батарее. В заключительном диагнозе — перелом челюсти, гайморовых пазух, скуловой кости, носа и многочисленные ушибы. Оперировали в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы тоже в наручниках — возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ за насилие либо угрозу насилия в отношении сотрудника ОВД».

Таксист из региона: «Понеслись удары по машине, я испугался и двинулся вперед. Теперь подозревают в насилии над сотрудниками» (видео)

В тот вечер, 11 августа, вспоминает в интервью сайту «Блог Гродно» Алексей, он закончил работу таксиста (из-за отсутствия сети заказов было мало) и поехал с друзьями отдыхать: «Выезжая из двора, увидел, что навстречу ехал „Тигр“. Я увидел, что он берет левее, и решил остановиться у левого бордюра, чтобы пропустить его. Все. Потом понеслись удары по машине. Что это было, я не понимал. Кругом —темнота. Я испугался и двинулся вперед. Выехал на улицу и повернул направо. Ну а там меня уже задержали. Сам момент задержания помню смутно. Нас с друзьями достали из машины, положили лицом на асфальт, заломили руки и били дубинками и ногами. Основная часть ударов пришлась на лицо».

— Кто-то проходил мимо и предложил вызвать скорую, на что силовики ответили, мол, обойдемся без врачей. Уже позже приехал кто-то из «старших» и вызвал бригаду врачей. К этому времени лицо было уже в луже крови.

— Меня отвезли в БСМП, оттуда — в детскую областную больницу на МРТ. Там уже ко мне приставили конвоира. Первые 72 часа он постоянно находился со мной в больнице. Меня привязали наручниками к батарее. Отпускали только на процедуры и в туалет — находился я там только при открытой двери. На операцию тоже везли в наручниках. Сначала был прикован к кровати, а в операционной уже к столу. Заключительных диагнозов много. В эпикризе они расписаны на несколько строчек. Среди них — многочисленные переломы, ушибы, гематомы.

Таксист из региона: «Понеслись удары по машине, я испугался и двинулся вперед. Теперь подозревают в насилии над сотрудниками» (видео)

В больнице узнал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу насилия в отношении сотрудника ОВД. Уверяю, что никакого сопротивления при задержании не оказывал. После случившегося родственники в интернете обратились за помощью найти очевидцев. Отозвались некоторые свидетели. Возможно, найдутся еще люди. Звонить можно по телефонам: 8 033 316-68-88, 8 029 281 64 65.

Таксист из региона: «Понеслись удары по машине, я испугался и двинулся вперед. Теперь подозревают в насилии над сотрудниками» (видео)

Алексей обратился в Следственный комитет с заявлением с требованием провести проверку по факту избиения его сотрудниками ОМОНа — в своей невиновности мужчина убежден и намерен отстаивать ее до конца.

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Теги: Гродно
 
 
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31-летний Алексей из Гродно говорит, что в ночь с 11 на 12 августа отработал свою смену в такси и ехал с друзьями отдыхать. На площади Декабристов автомобиль...
 
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