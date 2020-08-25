Читательница Onliner Инна: работала в постоянном стрессе, опасаясь очередных домогательств

Источник материала: Onliner

Героиня этого сюжета уверена, что сексуальным домогательствам в той или иной форме подвергалось большинство женщин нашей страны. И многие из них даже не видят в произошедшем проблемы, считая, что «так принято». Сегодня она расскажет свою личную историю, свой взгляд на происходящее, о причинах, которые способствуют массовому замалчиванию проблемы.

Вот лишь некоторые цитаты из этого монолога:

Проблема, конечно, существует, причем существует больше, чем в европейских странах или США, где все это стоит на определенном контроле, где женщина защищена. Например, у меня есть знакомая подруга, она работает массажисткой, я на днях спросила ее: «Что ты думаешь о харрасменте?» Она отвечает: «У нас его нет». Удивляюсь: «Неужели к тебе никогда не приставали на работе?» Признается: «Ну бывает, за попу схватят, я ударю по рукам и дальше работаю…» То есть женщины у нас воспринимают такие вещи совершенно спокойно.

Возможно, причина в менталитете или в общей женской незащищенности. Они думают: «А что я сделаю?» Рассказать мужу, чтобы он бил морду начальнику? Обратиться в милицию, где над тобой будут смеяться: «Какое же это преступление — за попу ущипнуть?» Именно поэтому женщины боятся говорить и тема почти никогда не всплывает на поверхность.

Мне было 22, я работала журналистом. Встретилась со своим коллегой, чтобы поработать над одним материалом. У нас не было офиса, поэтому мы пошли к нему домой. Приходим, я помечаю что-то у себя в блокноте, размышляю минут пять, поднимаю глаза — а он уже стоит голый и снимает трусы. Пожалуй, это было последнее, что я ожидала увидеть. Не знаю, на что этот человек рассчитывал, вероятно, на то, что я тоже всю одежду скину, воскликнув: «Как долго я этого ждала!» Но обошлось. Мы просто сели, обговорили все произошедшее, он заявил, что был уверен в успехе, потому что до этого никто не отказывал.

Прошло много лет, и сейчас мне это кажется смешным, но в тот момент очень сильно испугалась. Я находилась одна дома у постороннего человека, который имел на меня какие-то виды, уже продумывала план побега. До этого вроде бы адекватный коллега начал вести себя совершенно ненормально. Кто я для него? Уже не друг и собеседник, а какая-то особь, которую он возжелал.

Еще один эпизод. Я пришла в кабинет к своему начальнику. Он подошел сзади и стал похлопывать и поглаживать меня по плечу. Я сначала напряглась, но потом подумала, что это какой-то дружеский жест — мы с ним находились в хороших отношениях. Через минуту он подходит опять, поглаживает, а после спускает руку и хватает меня за грудь. Я сижу в непонятках, не знаю, как реагировать. Мы нормально до этого общались, не было никаких предпосылок, чтобы возникла мысль хватать меня. Наступает растерянность, ты не знаешь, что делать. Бежать кому-то рассказывать? Скажут: наверное, ты ему глазки строила, утром, приходя на работу, улыбаешься, этим все и спровоцировала. Я была неопытным специалистом, мне действительно было страшно потерять работу, страшно подойти к начальнику и сказать, что он ведет себя неприлично.

Попытки схватить меня, потрогать продолжались, как только мы оставались наедине. После того как начались поползновения, начальник стал предъявлять ко мне претензии как к специалисту. Возможно, он был постоянно недоволен именно потому, что я не соглашалась на «ухаживания». Я работала в постоянном стрессе из-за проблем на работе, он накладывался на стресс из-за страха очередных домогательств.

Рассказала о произошедшем коллеге. Она отвечает: «Наверное, он тебе зарплату задержал или повышения не дал. Зачем наговариваешь на человека? Не позорься, он примерный семьянин, никто тебе не поверит». После этого я замолчала на долгие годы. Все закончилось тем, что я в скором времени уволилась.

О подобных историях никому не расскажешь. Потому что стыдно просто попасть в такую ситуацию. Женщины стыдятся того, в чем не виноваты, боятся осуждения. Мол, а может, я его спровоцировала, например, тем, что споткнулась и нечаянно за руку взяла... Но провокация — это когда женщина взяла руку мужчины и сама положила ее себе на грудь либо сама схватила его за ширинку. Все! Вот это — женщина предлагает секс.

У наших мужчин зачастую нет тормозов. И наверное, будет честно сказать, что некоторые из них, достигнув определенного положения, должности, становятся еще более разнузданными.

Возможно, женщины в какой-то степени и могут быть виноваты. Но я говорю не о той женщине, которую сейчас домогаются, а про ту, которая до нее согласилась на какие-то интимные отношения без обязательств, про ту, которая решила, что быть любовницей женатого, семейного мужчины — вполне себе нормально.

Допустим, женщина сексуальная — и что с того? Когда она идет по улице, нормальному мужчине придет в голову подбежать, схватить ее и потащить к себе? Это же какое-то первобытное общество! Мужчина же тоже должен себя контролировать.

Конечно, сегодня женщины и мужчины не находятся в тех рамках, что раньше, они уже могут обсуждать вещи, которые для наших родителей были совершенно постыдными. Мы не опасаемся открыто говорить о том, какие у нас дальнейшие планы. Если мужчина нацелен только на сексуальные отношения, имеет возможность сказать об этом в открытую. Я, например, не понимаю таких завуалированных посылов: «Пойдем ко мне кино посмотрим…» Если мне такое скажут, я принципиально пойду и буду смотреть кино, а потом соберусь и уйду.

Грань между харрасментом и шутками начинается, например, в прикосновении, в том, что тебя уже трогают. Но наши женщины, видимо, уже привыкли к такому отношению со стороны мужчин, они совершенно не переживают по поводу того, что к ним прикасаются посторонние люди. Почему? Я не знаю. У нас такое общество.

У меня есть предположение, что многие мужчины думают, что если я начальник и схватил секретаршу за ногу, то сделал ей комплимент. Но приятно это может быть только женщине с очень низкой самооценкой.

Мы можем брать пример с США, но у них там все уже идет с перегибами. Женщине нельзя руку подать, когда она выходит из общественного транспорта. Поэтому нам надо идти каким-то своим путем, не таким радикальным. И тут вопрос скорее не столько в харрасменте, сколько во взаимоуважении. Нам надо больше уважать ценности, душу и тело друг друга.

Надо чтобы женщины больше говорили о происходящем. Чем больше они решаются на это, говорят о том, что происходит с ними сейчас, о том, что происходило когда-то, тем меньше вероятность появления новых случаев сексуальных домогательств. Я уверена, что чуть ли не каждая из нас хоть раз в жизни подвергалась харрасменту, как и я. А сейчас просто пришла смелость, пришла уверенность в себе, мы все становимся старше. Если сегодня со мной что-то подобное случится, я уже не буду молчать.

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