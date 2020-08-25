В Минском районе продадут с аукциона 25 участков для строительства домов. Узнали, где и почем

Источник материала: Tut.by

На аукцион, который пройдет в начале осени, выставлено 25 участков в Минском районе, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Где расположены наделы и какая у них стартовая цена — в материале.



Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Горанский сельсовет выставил на аукцион по участку в деревнях Дуличи, Жуки, Казельщина и Карасевщина (раковское направление). Все они расположены в пределах МКАД-2, а расстояние от минской кольцевой автодороги не превышает 30 км.

Участки по 7−15 соток, из коммуникаций только на двух из них есть электричество. Стартовая цена — 5,4 — 13,8 тысячи рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Самое дорогое предложение торгов — участок от Ждановичского сельсовета в деревне Каменная Горка, примыкающей к МКАД. Начальная цена надела в 15 соток с газом и водопроводом — 105 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Также Ждановичский сельсовет предложил три надела в агрогородке Ратомка, расположенном совсем близко к Минску. Площадь участков — 11−12 соток, без коммуникаций. Стартовая цена — 40−42 тысячи рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

В агрогородке Колодищи, участки в котором всегда пользуются спросом, на аукцион выставлено 4 лота. Площадь наделов — 14−18 соток, из коммуникаций есть электричество и газ. Стартовая цена — 35−45 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Одно из самых бюджетных предложений аукциона — участки, предложенные Крупицким сельсоветом. Наделы расположены в соседствующих деревнях Дубицкая Слобода и Дубинки (около 30 км от МКАД). Площадь участков — 13−15 соток, из коммуникаций есть электричество и газ (только в д. Дубинки). Начальная цена — 8 — 8,7 тысячи рублей.

Два участка по 15 соток в деревнях Криницы и Щербины предложил Лошанский сельсовет. Из коммуникаций есть электричество и газ (только в д. Криницы). Стартовая цена — 9 — 9,3 тысячи рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Если ищете участки близко к Минску и в живописных местах, то обратите внимание на участки в деревнях Марьяливо и Лапоровичи, а также агрогородке Острошицкий Городок. Наделы по 8−15 соток, без коммуникаций. Начальная цена — 38 — 50 тысяч рублей.

Аукцион состоится 4 сентября в 10.00 по адресу: Минск, Чкалова, 5. Документы для участия в торгах принимают до 31 августа включительно.