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Средняя зарплата в Беларуси в июле 2020 составила 1287,5 рубля

25.08.2020 16:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2020 года составила 1287,5 рубля или 534 доллара по среднему курсу за июль.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.

 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2020 года составила 1287,5 рубля или 534 доллара по среднему курсу за июль.
 
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