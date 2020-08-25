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Средняя зарплата в Беларуси в июле 2020 составила 1287,5 рубля
Источник материала: АФН
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2020 года составила 1287,5 рубля или 534 доллара по среднему курсу за июль.
Об этом сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2020 года составила 1287,5 рубля или 534 доллара по среднему курсу за июль.
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