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У Минобразования протестуют педагоги из-за слов Лукашенко о госиделогии в школах

25.08.2020 16:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские учителя вышли на протест к Минобразованию. Они возмущены словами Александра Лукашенко о госидеологии в школах.

У входа в Министерство образования на улице Советской в Минске собрались протестующие, которых возмутили вчерашние заявления Лукашенко о том, что его противникам — «кто не поддерживает государственную идеологию» — не место в системе образования, пишет "Наша Нiва".

Через полчаса после начала акции к протестующим подъехала колонна военной техники и автозаков.

Протестующие педагоги скандируют силовикам: "Трибунал".



 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские учителя вышли на протест к Минобразованию. Они возмущены словами Александра Лукашенко о госидеологии в школах.
 
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