У Минобразования протестуют педагоги из-за слов Лукашенко о госиделогии в школах

Источник материала: Ежедневник

Белорусские учителя вышли на протест к Минобразованию. Они возмущены словами Александра Лукашенко о госидеологии в школах.

У входа в Министерство образования на улице Советской в Минске собрались протестующие, которых возмутили вчерашние заявления Лукашенко о том, что его противникам — «кто не поддерживает государственную идеологию» — не место в системе образования, пишет "Наша Нiва" .

Через полчаса после начала акции к протестующим подъехала колонна военной техники и автозаков.

Протестующие педагоги скандируют силовикам: "Трибунал".







