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У Минобразования протестуют педагоги из-за слов Лукашенко о госиделогии в школах
25.08.2020 16:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусские учителя вышли на протест к Минобразованию. Они возмущены словами Александра Лукашенко о госидеологии в школах.
У входа в Министерство образования на улице Советской в Минске собрались протестующие, которых возмутили вчерашние заявления Лукашенко о том, что его противникам — «кто не поддерживает государственную идеологию» — не место в системе образования, пишет
Через полчаса после начала акции к протестующим подъехала колонна военной техники и автозаков.
Протестующие педагоги скандируют силовикам: "Трибунал".
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Белорусские учителя вышли на протест к Минобразованию. Они возмущены словами Александра Лукашенко о госидеологии в школах.
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