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Безработица в Беларуси во 2 квартале 2020 года составила 4,2%

25.08.2020 17:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Уровень безработицы в Беларуси во II квартале 2020 года составил 4,2% от численности рабочей силы.

Данные о безработице по методологии Международной организации труда опубликовал Национальный статистический комитет Беларуси.

Уровень занятости населения Республики Беларусь (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) во II квартале 2020 года составил 67%.

Обследование проводится во всех областях республики и г.Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% от общего числа домашних хозяйств Республики Беларусь с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.

 
Теги: Минск
 
 
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Уровень безработицы в Беларуси во II квартале 2020 года составил 4,2% от численности рабочей силы.
 
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