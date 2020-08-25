В Кремле не хотели бы столкнуться с ситуацией, угрожающей российскому бизнесу

Ни гражданам РФ, ни российскому бизнесу в Беларуси ничто не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 августа, передает РИА Новости.

По его мнению, в соседней стране нет для этого никаких предпосылок.

«Мы очень внимательно следим за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса. Очень внимательно следим за ситуацией. Мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу российским компаниям в Беларуси.

Он заявил также, что российские власти «не хотели бы сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам бизнеса (российского) и создавать неконкурентную реальность».

«Это было бы, конечно, крайне нежелательно. Поводов для этого никаких сейчас нет», - добавил Песков.

Напомним, что в Беларуси сегодня крайне неблагоприятная обстановка для любого бизнеса, включая российский. Компания «Яндекс» на прошлой неделе вывезла из Беларуси часть сотрудников минского офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома, рассказали источники. Эту информацию не опровергли и в пресс-службе компании. Теперь российское посольство ждет объяснений случившегося от белорусской стороны.

Письмо о возможной релокации сотрудников в другие страны распространил основатель и глава Wargaming Виктор Кислый в связи с последними событиями в Беларуси. Бизнесмен отметил, что компания в первую очередь заботится о своих сотрудниках, поэтому окажет им финансовую и юридическую поддержку.

После обысков в белорусских «Яндексе» и Uber свой офис в Минске решила закрыть Rakuten, владелец сервиса Viber. Одной из причин стали и аресты двух сотрудников компании (и родственника еще одного). Компания думает отказаться от инвестиций в Беларусь, если ситуация не улучшится.

Ране белорусские IT-компании направляли письмо с требованием прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы. Сотрудники некоторых компаний поддерживают акции в поддержку этих требований. Кроме того, благодаря основателю PandaDoc Миките Микадо действует программа смены профессии для силовиков.