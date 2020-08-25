Более 140 человек призовут из запаса во время очередного этапа проверки ВС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. В Вооруженных Силах начался очередной этап проверки боевой готовности, сообщает официальный Telegram-канал министерства обороны Беларуси.

Накануне Минобороны республики сообщило, что в стране проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности ВС, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запасаю

"Проверка носит комплексный характер. Состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться. Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи", - уточнил начальник генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович.

По данным военных, на этом этапе планируется оценить танковый батальон 11-й отдельной механизированной бригады и призвать из запаса свыше 140 военнообязанных.

"Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи. Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси", - заявил Вольфович.

"Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз", - добавил он.

Напомним, что с 17 по 20 августа военные уже провели плановые занятия на Обуз-Лесновском и Гожском полигонах. Комплексные учения должны пройти с 28 по 31 августа на гродненском направлении.