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Более 140 человек призовут из запаса во время очередного этапа проверки ВС
25.08.2020 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. В Вооруженных Силах начался очередной этап проверки боевой готовности, сообщает официальный Telegram-канал министерства обороны Беларуси.
© Sputnik / Виталий Тимкив
Накануне Минобороны республики сообщило, что в стране проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности ВС, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запасаю
"Проверка носит комплексный характер. Состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться. Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи", - уточнил начальник генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович.
По данным военных, на этом этапе планируется оценить танковый батальон 11-й отдельной механизированной бригады и призвать из запаса свыше 140 военнообязанных.
"Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи. Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси", - заявил Вольфович.
"Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз", - добавил он.
Напомним, что с 17 по 20 августа военные уже провели плановые занятия на Обуз-Лесновском и Гожском полигонах. Комплексные учения должны пройти с 28 по 31 августа на гродненском направлении.
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В Беларуси продолжают приводить в боевую готовность различные подразделения Вооруженных Сил. В настоящий момент происходит мобилизация танкового батальона 11-ой...
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