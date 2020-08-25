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Появилось видео того, как силовики стреляли в журналистку «Нашай Нівы»

25.08.2020 18:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

10 августа на улице Кальварийской в Минске была ранена журналистка «Нашай Нівы» Наталья Лубневская. Позже стало известно, что ей в ногу попала резиновая пуля. Сегодня появилось видео случившегося, которое в редакцию передал очевидец. Редакция покадрово изучила это видео и заявляет, что в Наталью стреляли в упор. Внимание, этот контент может вас шокировать.

В тот вечер на улице Кальварийской в Минске проходила мирная акция протеста, и в это время там же появились десятки бойцов в зеленом камуфляже. Предположительно, это были бойцы антитеррористического спецподразделения «Алмаз».

— Адзін з байцоў спыніўся за 10 метраў ад групы журналістаў у сініх камізэльках «Прэса» і прыцэльна стрэліў з агнястрэльнай зброі па Наталлі. Гэта не быў выпадковы інцыдэнт — як відаць на відэа, якое аказалася ў распараджэнні «Нашай Нівы», баец наўмысна страляў па журналістцы, — говорится в сообщении редакции за подписью главного редактора Егора Мартиновича. Как рассказал Onliner Мартинович, это видео в редакцию прислал очевидец, который снял момент ранения Натальи Лубневской с соседнего дома.

— Наталля да гэтага часу знаходзіцца ў Бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Магчыма, ёй спатрэбіцца яшчэ адна аперацыя, — рассказал Мартинович. — Ніхто не дае ніякіх тэрмінаў і ацэнак. Калі мы ў той жа дзень прыехалі з ёй у бальніцу, то дактары сказалі, маўляў, застаньцеся на ночку для прафілактыкі. Але ўраніцы сказалі, што не адпусцяць, бо рана моцная. Гумовая куля патрапіла ў вобласць калена.

Журналистка написала заявление с требованием завести уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений. Первый раз пояснения у нее взяли 12 августа, второй — 21 августа. До сих пор уголовное дело не возбуждено.

— Учора я прыехаў у Фрунзенскі райаддзел Следчага камітэта і аддаў дыск з відэа, — объясняет Егор Мартинович. — На пытанне, чаму так доўга не заводзяць крымінальную справу, у райаддзеле сказалі, што будуць рабіць усё па працэдуры і вельмі шмат спраў.

Мы обратились за комментарием в УСК по Минску. Как только получим комментарий, сразу же его опубликуем.

 
Теги: Минск
 
 
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10 августа на улице Кальварийской в Минске была ранена журналистка «Нашай Нівы» Наталья Лубневская. Позже стало известно, что ей в ногу попала резиновая пуля....
 
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