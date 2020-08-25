Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Банкам Беларуси следует обеспечить обменные пункты иностранной валютой в объемах, которые удовлетворяют повышенный спрос населения. Об этом говорится в письме Национального банка, которое 25 августа направлено коммерческим банкам.





«С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную валюту Национальный банк считает необходимым принятие со стороны банковского сектора всесторонних и исчерпывающих мер по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению», — подчеркивается в письме Нацбанка.

Кроме того, отметил регулятор, банкам следует «более активно информировать граждан о возможности совершения безналичных валютно-обменных операций», в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания и с использованием банковских платежных карточек, эмитированных к счетам в иностранной валюте.

«При этом банкам следует взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов покупки и продажи иностранной валюты», — говорится в письме Нацбанка.

Центральный банк также поручил банкам своевременно информировать клиентов об изменении валютных курсов «путем размещения данной информации на соответствующих стендах, электронных табло, официальных сайтах банков, посредством использования бегущей строки на мультимедийных экранах».

Следует отметить, что в Беларуси в последнее время рост курсов иностранных валют приобрел постоянный характер.

Так, после президентских выборов, состоявшихся 9 августа курсы доллара, евро и российского рубля уже выросли более чем на 5%.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс евро вырос на 1,88% до 3,0758 рубля, а курс доллара увеличился на 1,85% до 2,6028 рубля. В обменных пунктах курсы еще выше. Банки покупают у населения наличный доллар по 2,65, а евро — по 3,12.

Представители банковского сектора, а также аналитики финансового рынка однозначно утверждают, что в основе роста курсов иностранных валют лежат внутренние причины, а именно — рост девальвационных ожиданий в связи с политическим кризисом в стране.

«До тех пор, пока будет сохраняться политическая напряженность в стране, и у населения будет что конвертировать, такая ситуация на валютном рынке сохранится», — предположил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.