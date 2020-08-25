В Беларуси продолжают расти курсы доллара и евро. Как это повлияло на цену техники

Источник материала: Tut.by

В обменниках в Беларуси продолжают расти курсы валют. Доллар сегодня, 25 августа, продают по 2,7 рубля, евро — по 3,16 рубля. Но успели ли продавцы существенно поднять цены на технику? Посмотрели предложения официальных и «серых» магазинов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: William Hook / Unsplash

Если вкратце, то пока цены не слишком выросли — гаджеты можно «урвать» по текущей стоимости. Но не факт, что в будущем девайсы не подорожают, как уже случалось весной.

Смартфоны

Начнем с главного: на момент публикации заметки цены популярных среднебюджетных смартфонов вроде Xiaomi Redmi 9 , Redmi Note 9 Pro , Samsung Galaxy A51 , Galaxy M21 , Huawei P40 Lite E и большинства других моделей не изменились ни в официальной рознице, ни у «серых» интернет-магазинов. Гаджеты стоят примерно столько же, сколько и в июле.

А что с более дорогими топовыми устройствами? Сначала разберем ситуацию с официальными поставками. Например, iPhone 11 Pro Max в зеленом цвете в версии с 64 ГБ памяти сейчас предлагается от 3619 рублей. Судя по сохраненной в кэше Google интернет-странице, 22 августа устройство оценивалось в ровно такую же сумму.

Чуть более технически простой iPhone 11 (на 64 ГБ) сегодня стоит 2199 рублей, несколько дней назад — все те же 2199 рублей. Разницы пока нет. Более доступный iPhone Xr (64 ГБ) и вовсе подешевел. Сейчас он стоит 1999 рублей, 21 августа — 2139 рублей.

У «серых» интернет-продавцов ситуация похожая. Тот же iPhone 11 Pro Max начиная с мая в версии с 64 ГБ продается в среднем за 2880−3000 рублей, столько же — и сегодня. Младший iPhone 11 в июле продавался в интернет-магазинах примерно за 1890 рублей. Сейчас некоторые продавцы либо оставили такую сумму, либо подняли ее рублей на 60−80.

Посмотрим на топовые устройства других брендов: Samsung Galaxy S20 Ultra «в белую» сегодня и пару дней назад стоит 3499 рублей, Xiaomi Mi 10 — 2199 рублей, Huawei P40 Pro — 2599 рублей как сейчас, так и на старте продаж в конце марта. Разницы нет.

Наушники и фитнес-браслеты

Посмотрим, как дела обстоят с аксессуарами.

Начнем с беспроводных наушников AirPods Pro от Apple. В «белой» рознице цена осталась прежней, сейчас, как и пять дней назад, гарнитура продается за 749 рублей. А вот у обыкновенных магазинов цена поползла вверх. В июле AirPods Pro в среднем продавались за 560−580 рублей. Сейчас, судя по нашему каталогу, их предлагают и за 605−610 рублей. Но, впрочем, несколько магазинов пока сохранили прежний уровень цен.

Конкурирующие Samsung Galaxy Buds+ в официальных каналах поставки продаются за 369 рублей, в интернете — за 310−320 рублей. Все так же, как и раньше. Huawei FreeBuds 3i официально стоят 239 рублей — в июле гаджет оценивался во столько же.

С фитнес-браслетами все нормально — тот же Xiaomi Mi Band 4 в официальной рознице продается за 79 рублей и сейчас, и несколько дней назад. Если посмотреть у обычных продавцов, гаджет получится взять примерно за 60−65 рублей. Но опять же — пока роста цен не произошло. Более новый Mi Band 5 на данный момент оценивается в 129 рублей (как и раньше). В интернете гаджет подешевле — можно купить от 97−100 рублей.

Ноутбуки

Больше всего читатели жаловались нам на рост цен ноутбуков. По словам одного из покупателей, цена на топовый лэптоп от ASUS за несколько дней возросла с 2710 рублей до 2820 рублей. Получается, что товар в рублях подорожал на 4%.

Сразу отметим: моделей ноутбуков даже больше, чем смартфонов, и у каждой такой модели есть множество модификаций с разным «железом». В общем, уследить за всеми не получится.

Но в качестве примера: новый MacBook Pro 2020 модельного года с экраном на 13 дюймов с процессором Intel Core i5 и 8/256 ГБ памяти у официального продавца сейчас стоит 4639 рублей. 23 августа такой же аппарат отдавали за 4399 рублей. Разница в цене — около 5%. Вместе с тем более простой MacBook Air (2020) еще несколько дней назад в том же магазине продавался за 3699 рублей, а сегодня — за 3399 рублей. Цена прилично снизилась.