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Латвия выделит €150 тыс. в поддержку независимых СМИ Беларуси

25.08.2020 19:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Латвии во вторник на заседании приняло решение выделить €150 тыс. на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики, передает ТАСС.

"Кабинет министров 25 августа из бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев" выделил €150 тыс. на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси. Общество "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития" и центр для женщин "Марта" в сотрудничестве с негосударственными организациями Беларуси будут предоставлять юридическую, психологическую, практическую и медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате нарушений прав человека в республике после президентских выборов 9 августа", - указывает внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, по информации МИД Латвии, центр "Марта" будет обучать белорусских психологов, а Балтийский центр передового опыта средств массовой информации будет реализовывать проекты, оказывая поддержку независимым СМИ в Беларуси.

 
 
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Правительство Латвии во вторник на заседании приняло решение выделить €150 тыс. на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси.
 
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