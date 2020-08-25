|
Латвия выделит €150 тыс. в поддержку независимых СМИ Беларуси
Источник материала: АФН
Правительство Латвии во вторник на заседании приняло решение выделить €150 тыс. на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики, передает ТАСС.
"Кабинет министров 25 августа из бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев" выделил €150 тыс. на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси. Общество "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития" и центр для женщин "Марта" в сотрудничестве с негосударственными организациями Беларуси будут предоставлять юридическую, психологическую, практическую и медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате нарушений прав человека в республике после президентских выборов 9 августа", - указывает внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, по информации МИД Латвии, центр "Марта" будет обучать белорусских психологов, а Балтийский центр передового опыта средств массовой информации будет реализовывать проекты, оказывая поддержку независимым СМИ в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Латвии во вторник на заседании приняло решение выделить €150 тыс. на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)