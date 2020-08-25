По статье уволен директор РЦОП по легкой атлетике. До этого с коллективом встречался министр спорта

Источник материала: Tut.by

Как стало известно SPORT.TUT.BY, уволен директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Геннадий Тапунов. Сегодня он попрощался с коллегами.



Геннадий Тапунов (слева). Фото: Министерство спорта и туризма

Как сообщает наш источник в РЦОП, Тапунов был уволен по приказу министра спорта и туризма по ст. 259 Трудового кодекса («Расторжение трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа»).

Отметим, что увольнению предшествовала встреча министра с коллективом РЦОП 17 августа (у нас в распоряжении есть ее аудиозапись), на которой чиновник затронул провластные и оппозиционные митинги.

По его словам, на митинг оппозиции 16 августа вышло около 100 тысяч человек (по нашим расчетам — 220 тысяч ). В то же время митинг 16 августа, на котором выступил Лукашенко, он назвал «спонтанным и добровольным» и что «желающих приехать на него было еще больше» (на самом деле, некоторых туда свозили под угрозой увольнения ).

Он призвал рассмотреть две стороны конфликта между ОМОНом и протестующими. По его словам, сейчас «важно собрать правильную и достоверную информацию о том, что происходило на самом деле». Он также рассказал о неких людях, которые «появились в апреле 2019 года», и которые организовали «эти мероприятия» (речь о протестах), рассказал, что они «целенаправленно обзванивали» других (по всей видимости, чтобы те пришли протестовать). Он также добавил, что ОМОН выполнял свой долг, проведя аналогию с часовыми, которые говорят «Стой, стрелять буду».

Многие люди в зале были несогласны с его словами, итогами выборов, избиением мирных демонстрантов и ситуацией в стране в целом, о чем они и сообщили министру, перебивая его речь. Можно предположить, что такая позиция коллектива и стала причиной увольнения Тапунова.