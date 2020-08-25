Уволен еще один белорусский дипломат, который поддержал протестующих

"Это мой последний день в качестве белорусского дипломата в Дели... Моя столица отзывает меня, в этом качестве моя служба окончена. Этот год разрушает планы, уносит жизни и меняет судьбы. Но я уверен, что настоящие отношения будут продолжаться и закристаллизируются самым ярким образом", – написал дипломат.









"Радыё Свабода" утверждает, что Мисюру уволили из МИД Беларуси после того, как он поддержал мирную акцию солидарности с белорусским народом в Дели, похвалил своих соотечественников из города Березы, которые присоединились к акции протеста, а также украсил свое фото в Facebook бело-красно-белым флагом. утверждает, что Мисюру уволили из МИД Беларуси после того, как он поддержал мирную акцию солидарности с белорусским народом в Дели, похвалил своих соотечественников из города Березы, которые присоединились к акции протеста, а также украсил свое фото в Facebook бело-красно-белым флагом.



