|
Уволен еще один белорусский дипломат, который поддержал протестующих
Источник материала: Партизан
Третьего секретаря посольства Беларуси в Индии Андрея Мисюру, который поддержал протесты против действий белорусских властей, уволили с должности. Об этом он сообщил в Facebook 21 августа.
"Это мой последний день в качестве белорусского дипломата в Дели... Моя столица отзывает меня, в этом качестве моя служба окончена. Этот год разрушает планы, уносит жизни и меняет судьбы. Но я уверен, что настоящие отношения будут продолжаться и закристаллизируются самым ярким образом", – написал дипломат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третьего секретаря посольства Беларуси в Индии Андрея Мисюру, который поддержал протесты против действий белорусских властей, уволили с должности. Об этом он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)