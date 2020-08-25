Дальнобойщики жалуются, что при въезде их заставляют декларировать суммы от 1000 евро. Что говорят в ГТК

Источник материала: Tut.by

«Проходил пункт пропуска „Привалка“. Работники таможни сказали задекларировать 2 тысячи евро, которые я вез в Беларусь. Но ведь суммы до 10 тысяч долларов я декларировать не обязан?» — недоумевает Александр, который работает дальнобойщиком. Подобные сообщения сегодня поступали в редакцию целый день от водителей, которые въезжали в Беларусь из Польши и Литвы. Некоторые дальнобойщики говорили, что суммы свыше тысячи долларов у них «изымали до разбирательства». В Государственном таможенном комитете прокомментировали ситуацию и заверили, что деньги у дальнобойщиков никто не изымал.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщения о том, что в пунктах пропуска на польской и литовской границе сегодня жестко «трясут» дальнобойщиков и заставляют декларировать валюту, если везешь больше тысячи евро, начали поступать с самого утра.

— Только что проходил пункт «Привалка». Кабину «шмонали» капитально, везде позалезали, проверили. Спрашивают работники таможни: «Деньги есть?» Есть, говорю, в кошельке, — написал в редакцию один из дальнобойщиков. — У меня было около двух тысяч евро. Сказали, что нужно декларировать. Я отказался, потому что никаких оснований для этого нет — до 10 тысяч долларов в эквиваленте можно везти без декларации. Тогда мне сказали, что будут составлять какой-то там акт.

Мужчина поинтересовался, на каком это основании, в каком законе прописано. По его словам, ему ответили, что закона нет, но есть распоряжение сверху.

— То есть декларировать при любом раскладе приходится, — отмечает мужчина. — Мне сказали задекларировать только евро, хотя у меня были и злотые, и российские рубли в нормальном количестве.

В других пунктах пропуска дальнобойщиков, по их словам, тоже «трясли».

— Я ехал через «Каменный Лог» в Беларусь. Вез с собой чуть больше трех тысяч евро, — рассказывает Сергей, который тоже работает дальнобойщиком. — На таможне досмотр был очень жесткий — всю машину перевернули. Сказали задекларировать деньги, которые везу. Я отказался. На каком таком основании? Однако работники таможни все равно пересчитали деньги и составили акт, сколько и каких купюр я везу.

Еще один дальнобойщик прислал нам фотографию акта, который на него составили, когда он пересекал границу в этом же пункте пропуска.

Некоторые дальнобойщики сообщают, что когда их досматривали, на имеющиеся при себе наличные не просто составили акт, но и конфисковали сумму свыше тысячи евро.

— Ехал через польскую границу. Вез 4 тысячи евро. Деньги изъяли до разбирательства. А до какого разбирательства, никто не сказал, — рассказал дальнобойщик Александр.

Как ситуацию прокомментировали в ГТК

В Государственном таможенном комитете подтвердили то, что сейчас на границах транспорт тщательнее досматривают, но факт изъятия денег у дальнобойщиков опровергли.

— ГТК констатирует рост попыток незаконного ввоза иностранной валюты в Беларусь из-за пределов ЕАЭС. С начала августа 2020 года уже выявлено 56 таких случаев. Это больше чем в четыре раза превышает аналогичный показатель за август 2019 года, — рассказывают в пресс-службе Государственного таможенного комитета. — ГТК напоминает, что в соответствии с таможенными правилами ЕАЭС перемещаемые через таможенную границу наличные деньги на сумму свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте подлежат таможенному декларированию. При этом в декларации указываются сведения об источнике происхождения этих денег, а также целях их перемещения.

В случае, если перемещаемая сумма превышает 100 тысяч долларов в эквиваленте, таможенному органу дополнительно должны быть представлены документы для подтверждения происхождения таких денег.

— При перемещении суммы до 10 тысяч долларов в эквиваленте владелец также вправе по своему желанию указать их в таможенной декларации, — говорят в пресс-службе. — В свою очередь, таможенные органы при перемещении наличных могут проводить таможенный контроль либо применять меры, его обеспечивающие: устный опрос, получение объяснений, таможенный осмотр, досмотр, назначение экспертизы и прочие, в том числе и в отношении иностранной валюты до 10 тысяч долларов.