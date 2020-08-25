На площади Независимости снова собрались протестующие













Сегодня, в отличие от предыдущих дней, милиция останавливала на подходе к площади людей с бело-красно-белыми флагами. Их не пускали на митинг. Задержаний журналисты не заметили.





Еврорадио. Несмотря на ливень в Минске, людей на площади Независимости собралось много. Из динамиков сотрудники милиции предупреждают собравшихся о том, что мероприятие не санкционировано. Люди заглушают эти предупреждения, скандируя "Уходи", "Жыве Беларусь", сообщает







