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На площади Независимости снова собрались протестующие

25.08.2020 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Идёт дождь, но люди снова приходят на площадь Независимости / Еврорадио На площади Независимости в Минске снова собрались протестующие. На 18:00 там анонсировался митинг по случаю годовщины провозглашения независимости Беларуси (25 августа 1991 года).




Сегодня, в отличие от предыдущих дней, милиция останавливала на подходе к площади людей с бело-красно-белыми флагами. Их не пускали на митинг. Задержаний журналисты не заметили.

Несмотря на ливень в Минске, людей на площади Независимости собралось много. Из динамиков сотрудники милиции предупреждают собравшихся о том, что мероприятие не санкционировано. Люди заглушают эти предупреждения, скандируя "Уходи", "Жыве Беларусь", сообщает Еврорадио. 
 
Теги: Минск
 
 
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Идёт дождь, но люди снова приходят на площадь Независимости / Еврорадио На площади Независимости в Минске снова собрались протестующие. На 18:00 там анонсировался...
 
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