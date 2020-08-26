Пьяный водитель при погоне врезался в машину ГАИ (видео)

Источник материала: Onliner

Во вторник примерно в 4:30 по МКАД ехал Ford без фар и со спущенным передним колесом. На это обратил внимание наряд ГАИ — они включили проблесковые маячки и через громкоговоритель потребовали остановиться. Но водитель решил скрыться, сообщает сайт МВД.

Нарушитель разгонялся до 150 км/ч, чем создавал опасность для участников дорожного движения. Для задержания подключили дополнительные наряды ГАИ. Водитель Ford свернул с кольцевой на развязке МКАД — ул. Притыцкого — автодорога М6 и поехал в сторону Гродно до развязки с дорогой Радошковичи — Раков. Там после заноса машина остановилась.

Инспекторы ГАИ выбежали на улицу, но водитель резко начал движение в их сторону и ударил своей машиной служебное авто. Погоня шла до Ракова, где нарушитель врезался в ограждение и пытался убежать в лес.

За рулем Ford был 18-летний житель Воложинского района. У него было алкогольное опьянение — 1,14 промилле. В отношении водителя составили несколько административных протоколов, а по факту угона Ford проводится проверка.