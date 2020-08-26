Источник материала: Onliner Наша МКАД — это наши традиции. Три полосы в одну сторону, три полосы в другую, но за левый фланг всегда борьба. Если тормозят — значит, впереди камера, а когда разгоняются — это называют скоростью потока. Вот здесь удачно представить горный, шумный поток, который низвергается откуда-то почти неуправляемо, хоть и по своим собственным законам. В общем, ничего необычного, кольцо как кольцо. И все же здесь происходят всякие неожиданности. То колесо в борт прилетит не пойми откуда, то чей-то подголовник в крышу: и не увернешься, и виноватого чаще всего не найдешь.

Что может прилететь на МКАД

Пример первый: колесо катится само по себе

Самый банальный случай: по МКАД катится колесо. Не четыре и сообща, а одно и самостоятельно. Траектория непредсказуема, угроза — выше среднего. Опасность в том, что, пытаясь не допустить столкновения с таким вот «дезертиром», можно оказаться вовлеченным в серьезное ДТП: поток моментально не остановится, и не все сразу поймут, что вообще происходит.

Вот видео, которым с нами поделился читатель. По какой-то причине автомобиль Renault оказался внезапно трехколесным, четвертое же колесо укатилось в самовольную отлучку. Благо водитель быстро сориентировался и аккуратно съехал на обочину. А колесо, проскочив между автомобилями, докатилось до разделительного ограждения. Хаоса не возникло благодаря тому, что поток не был плотным: всем хватило дистанции, чтобы аккуратно оттормозиться.

— Вот это авария!

А что, если бы колесо прилетело в чью-то машину? С учетом скорости даже единичный контакт мог бы привести к повреждениям, а значит, речь уже шла бы о ДТП: механическому транспортному средству, находившемуся в движении, был бы причинен вред, то есть оказались бы соблюдены все условия из п. 2.18 ПДД.

Тогда может ли владелец поврежденного транспортного средства рассчитывать на страховую компенсацию и с кого, в случае чего, ее требовать? Отвечает юрист Татьяна Ревинская.

— Согласно подпункту 9.3 пункта 9 Правил дорожного движения, водитель транспортного средства обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние своего автомобиля. Поэтому если будет установлено, что дорожно-транспортное происшествие имело место из-за технической неисправности автомобиля, возникшей по вине водителя из-за неправильной эксплуатации машины, то всю ответственность за случившееся будет нести виновник, — говорит она.

Кто-нибудь спросит: так что же, перед каждой поездкой проверять, как прикручены колеса? Оставим это на усмотрение автовладельцев. Тем не менее хорошо установленные колеса сами по себе не отлетают. Поэтому часто в таких случаях ругают мастеров шиномонтажа: не докрутили, дескать. Возможно, такое случается. И это меняет правила игры в случае непредвиденной ситуации.

Если ремонт или замена колес были осуществлены на СТО и этому есть документальное подтверждение, а спустя некоторое время по пути следования колесо оторвалось, что повлекло ущерб, то водитель вправе обратиться с претензией к работникам сервиса. Это не отменяет ответственности автовладельца за техническое состояние своего транспортного средства, но и ему самому будет с кого спрашивать.

Пример второй: подголовник в крышу или рессора в стекло

Разбираем еще одно видео от нашего читателя. Подголовник в крышу — как вам такое?

Откуда он взялся на проезжей части — не ясно. По записи можно предположить, что подголовник, подскочив после проезда одного из автомобилей, подлетел в воздух и ударился о крышу другой машины.

С одной стороны, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (п. 1 ст. 933 ГК). Но обстоятельства каждого ДТП индивидуальны. В любом случае необходимо установить лицо, ответственное за причинение вреда, и определить допущенные нарушения, которые привели к происшествию.

Как, к примеру, установить виновника такого происшествия? Предмет вылетел из-под колеса машины, но ведь не факт, что этот предмет имеет отношение именно к ней. Подголовник — это не о техническом состоянии, и к перевозимому грузу, который нужно закрепить надлежащим образом, его отнести трудно.

Необходимо обратиться к Положению о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденному указом №530. В этом документе содержится перечень страховых случаев, к которым относится «повреждение имущества в результате ДТП». Однако этим же Положением определены ситуации, которые страховыми случаями не признаются (п. 158 Положения). И там как раз есть оговорка про вылетевший из-под колеса предмет — «Не считаются страховыми случаями факты причинения вреда выброшенным из-под колеса предметом либо смонтированным на транспортном средстве механизмом при его функционировании».

Так что камень, вылетевший из-под колес самосвала, такой вот подголовник, взявшийся не пойми откуда, или же обломок рессоры, прилетевший в лобовое стекло, — это неприятно, даже опасно, но получить страховую компенсацию после такого случая будет крайне затруднительно, если речь идет об обязательном страховании гражданской ответственности.

Пример третий: лист гипсокартона и подъемная сила

Двоякая ситуация: на дороге оказался лист гипсокартона. После проезда автомобиля его подбрасывает, и в него ударяется следующая машина — есть повреждения: сколы и царапины. Видео прислал наш читатель.

— Предъявить некому. Подъемная сила, блин! — отметил он.

Конкретно в этом случае автор ролика, скорее всего, прав. Работает тот же п. 158 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь — «Не считаются страховыми случаями факты причинения вреда выброшенным из-под колеса предметом». Но мы же понимаем, что гипсокартон оказался на кольцевой не сам по себе и это не обломок какой-нибудь запчасти. Если кто-то перевозил груз и этот груз оказался на проезжей части, то можно вести речь об ответственности в рамках действующего законодательства.

Пункт 183 ПДД гласит, что «перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения. Если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить дальнейшее движение». Перевозка груза запрещается, если он создает угрозу безопасности дорожного движения (п. 184.1 ПДД).

А, как показывает практика, на дороге могут оказаться штуки посолиднее куска гипсокартона. Чего стоит, к примеру, диван, влетевший под колеса фуры.

— Все владельцы автомобилей обязаны страховать свою гражданскую ответственность на случай причинения вреда при использовании транспортных средств (заключить договор внутреннего страхования, договор обязательного страхования гражданской ответственности), что предусмотрено указом президента Республики Беларусь №530 «О страховой деятельности». Основанием для страховой выплаты является наступление страхового случая, — подытожила юрист Татьяна Ревинская. — Если случай все же признан нестраховым, автовладелец может воспользоваться своим правом на возмещение ущерба, обратившись с соответствующим иском в суд. Помимо этого в подобных случаях, очевидно, есть смысл застраховаться по каско, которое покрывает более широкий перечень возможных инцидентов.

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