«Не нужны высшее образование и платные курсы». Работал на МАЗе, но ушел в IT

Источник материала: Onliner Глебу 30 лет, он работал на МАЗе, собирал запчасти для грузовиков, а потом все бросил и, как и многие его соотечественники, переучился на IT-специалиста. Кто-то 1 сентября пойдет в школу, а герой сегодняшнего материала начнет совершенно новую жизнь в качестве разработчика в крупной белорусской компании. На все про все ему понадобилось чуть более полугода. Глеб решил поделиться своим опытом и рассказал, как кардинально изменить жизнь.

Путь от МАЗа до IT

И в школе, и в университете я был типичным середняком. Отучился в БГТУ, по специальности должен был уйти куда-нибудь на химическое производство, но в итоге в 2012 году по распределению попал на МАЗ в качестве инженера-технолога в цех нестандартного оборудования. С распределением повезло: все-таки химической промышленности в Минске практически нет, а тут предложили остаться в столице, пусть и на работе не по специальности.





Чем занимался? Писал технологические карты для производства деталей, тесно общался с рабочими. Мне было странно работать с металлообработкой, но довольно быстро я научился.

Что касается зарплаты, то для студента она была неплохая, хотя сегодня меня удивляет, как на нее можно было выживать. На МАЗе есть цеха, в которых все организовано на высшем уровне. Но конкретно там, где работал я, ситуация была печальная: оборудование устаревшее, зимой не работало отопление. В общем, спустя пару лет я ушел в отпуск по уходу за ребенком и одновременно начал работать с напарником, у которого была своя фирма по производству автозапчастей для грузовиков.

Зарплата была куда выше, чем на заводе. К тому же я прокачался по разным направлениям, потому что выполнял много функций, включая как финансовые, так и производственные. По сути, делал то же, что на МАЗе, но с куда более широким кругом обязанностей — начиная от закупки материалов и заканчивая постгарантийным обслуживанием.

Принято думать, что МАЗ — это порядок и стабильность. У частника же нужно постоянно шевелиться, работать, думать. В принципе, согласен: да, на МАЗе стабильность, многие там вообще могут расслабиться и фактически ничего не делать. В частной же фирме ты вынужден развиваться, причем в разных направлениях.





И все-таки, хотя в принципе я был всем доволен, ближе к 30 годам задумался о том, что пора двигаться дальше. Но куда? Очень многие мои одноклассники тем или иным образом оказались в IT. А в конце прошлого октября я поехал в гости к другу, который заканчивал строить дом под Минском. Еще два года назад он работал курьером, а потом ему все надоело, и он ушел в IT. Он настолько мотивировал меня своим примером, что в тот же день, вернувшись домой, я стал искать в интернете, как освоить новую для себя специальность.

С подачи этого же друга я точно определился, что буду двигаться в веб-направлении. Позвонил на первые попавшиеся в интернете платные курсы, объяснил им, чего хочу, и мне предложили стартовый курс, а потом и углубленный. На все про все ушло четыре месяца и около 2000 рублей, после чего я получил желанный многими сертификат.

На курсах были люди с абсолютно нулевыми знаниями — вплоть до того, что они не могли программу запустить. А после курсов эти люди делали сайты. С одной стороны, это хорошо, а с другой — стало понятно, что научиться верстать сайты можно быстро, а значит, конкуренция на рынке большая.

Моей ошибкой было то, что я поверил в обещания, будто курсы помогут мне реально трудоустроиться. Окрыленный их окончанием, я был уверен, что за пару месяцев найду работу и стану айтишником. Начал рассылать резюме направо и налево. А оказалось, что рынок перенасыщен.

В общем, до своего первого трудоустройства в IT мне пришлось еще заметно вырасти как разработчику. Помогла бесплатная школа RS School. Туда набирают всех желающих со всего СНГ, обучение онлайн, при этом любой человек с базовыми знаниями может освоить какую-нибудь IT-специальность.





С февраля по июль я осваивал JavaScript. Не все и всегда получалось, но в RS School я сильно прокачался и летом успешно окончил школу. Одновременно я понял, что платные курсы по большому счету были не нужны. И вот совсем недавно меня взяли на стажировку в Itransition, а пару недель назад менеджер и HR сказали, что компания готова взять меня на работу в штат, за что им большое спасибо.

«Не надо бояться». Советы для тех, кому за 30 и кому хочется в IT

Как работник машиностроительной отрасли, я прекрасно понимаю, с какими трудностями могут столкнуться рабочие в возрасте старше 30 лет при переобучении. Опираясь на свой опыт, я готов дать ряд советов.

Определитесь с целью. Ответьте себе на вопрос, почему вы хотите уйти. Устали от работы? Хотите больше зарабатывать? Нужно сменить обстановку? От честного ответа зависит то, как вам действовать дальше.

Найдите человека из IT-сферы, который может направить вас на верный путь. Направлений в IT очень много, а выбрать надо то, что актуально сейчас и будет актуальным в будущем. Я, например, прежде чем выбрать JavaScript, позвонил многим одноклассникам-разработчикам.

Все айтишники очень добрые и с удовольствием расскажут вам, что важно, а что не очень.

На время учебы придется забыть о работе. При попытке совместить два этих занятия оба будут страдать. Я пытался совмещать курсы и работу первые три месяца и заметил, что пакет каких-то задач оставляю невыполненным. Разумеется, на время обучения понадобится какая-то финансовая подушка — хотя бы на полгода.





Платные курсы не нужны. Вернее, они нужны, если в интернете вы умеете только переписываться в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Тогда да, на курсах разжуют основы. Однако сегодня чуть ли не в любой белорусской IT-компании есть бесплатные курсы для подготовки, стажировки и дальнейшего трудоустройства.

Подтяните английский язык. Это невероятно важно, но многие почему-то этого не понимают.

Английский нужен не только для общения с заказчиками, но и для обучения: большинство актуальных материалов сегодня на английском.

Я, например, совершенно по-новому открыл для себя YouTube: отписался от всех русскоязычных блогеров и программистов и подписался на англоязычные каналы. Там всегда свежая информация — и при этом совершенно бесплатная! Что касается меня, то язык я подтянул благодаря компьютерным играм. Нашел англоязычный клан со взрослыми людьми в Crossout и начал общаться. Теперь говорю почти свободно, тогда как многие знакомые годами ходят на курсы, а разговаривать так и не научились.

Не бойтесь. Многие думают, что программирование — это страшный черный экран и командная строка. Но все давно уже не так, сегодня программирование происходит в комфортной красивой среде разработки. Не надо пугаться, что что-то будет непонятно. Зубрежка совершенно не нужна, а выполняя задания, вы обязательно накачаете мозг новыми знаниями.





«Назад пути нет». Что нужно и что не нужно для переобучения

1. Усердие. Я осознавал, что пути назад нет, а за спиной семья, дети. Сидел днем и ночью, вчитывался в каждую строчку кода, чтобы понять, как все работает.

2. Поддержка близкого человека. Без поддержки жены я бы не справился. Я днями сидел за компьютером, а она не только терпела, но и ободряла. В итоге, к слову, она тоже ушла в IT, но в направлении дизайна.

3. Сосредоточенность. Часто хочется отвлечься и посмотреть сериал, маленькие дети просят поиграть. Я знаю людей, которые могли пойти по моему пути, но соблазны в виде тех же сериалов все испортили: ушел смотреть сезон за сезоном — и сорвался.

4. Не надо распыляться. В ответ на мои многочисленные письма с резюме мне стало приходить много заданий для стажировки, и я не знал, за что хвататься. Делайте все по порядку. Вакансий много, они обновляются, работа от вас не убежит, и вы ничего не потеряете.

5. Забудьте о сертификатах после курсов. Они реально никому не интересны, можете их выбросить. Работодателя интересуют только ваши навыки.

6. Учиться нужно постоянно. IT — это отрасль, которая развивается очень быстро. То, что мы в Беларуси изучаем сейчас, где-то уже устарело.

7. Следите за здоровьем. Я долгие годы был постоянно на ногах, а тут раз — и сел за компьютер. Такая смена образа жизни негативно отражается на здоровье. Не забывайте про спортзал и другие упражнения.

8. Не зацикливайтесь на высшем образовании. В IT хватает мест для всех, в том числе для гуманитариев, и профильное высшее образование не нужно. Один мой одногруппник уехал в Европу. Я спросил, пригодилось ли ему высшее образование, которое он получил в Беларуси. Он ответил, что ему пригодились те знания, которых университет ему не дал. Я, к слову, не буду заставлять сына получать высшее образование, по крайней мере в нашей стране.

Чтобы уйти в IT, не нужно тратить деньги на курсы: сегодня все возможности доступны бесплатно. Да, первое время я буду получать примерно столько же, сколько было на МАЗе. Однако в IT зарплата может пересматриваться трижды в год. А на заводе хоть и есть рабочие с деньгами, которым позавидуют айтишники, но только когда речь идет об адской (в буквальном смысле) работе.

Да, терять работу, в том числе на госпредприятии, страшно. В любом случае это серьезное эмоциональное потрясение, ведь страх — нормальная реакция человека в такой ситуации. Но надо понимать, что сегодня не те времена, когда увольнение было фатальным событием. Возможностей для переобучения тьма, и обычно достаточно полугода, чтобы найти себе работу по душе.

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