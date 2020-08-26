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Стал известен текст факса, который Месси отправил в «Барселону», и клуб, куда он хочет уйти
Источник материала: Tut.by
Решение Месси сменить клуб, в котором он провел уже 20 лет,
По информации одного из источников, аргентинец определился со своим будущим
— Привилегии в команде закончились, нужно делать всё для команды. Я буду непреклонен, ты должен думать о команде, — сказал Куман Месси.
Отмечается, что 33-летний форвард был зол и разочарован из-за этих слов.
Кроме того, было
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