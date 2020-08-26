Стал известен текст факса, который Месси отправил в «Барселону», и клуб, куда он хочет уйти

Источник материала: Tut.by

Решение Месси сменить клуб, в котором он провел уже 20 лет, произвело эффект разорвавшейся бомбы в футбольном мире. СМИ публикуют всё новые подробности — что стало критической точкой, что было в тексте того самого факса и куда хочет уйти игрок.



Фото: Reuters

По информации одного из источников, аргентинец определился со своим будущим по итогам разговора со свеженазначенным тренером — Рональдом Куманом.

— Привилегии в команде закончились, нужно делать всё для команды. Я буду непреклонен, ты должен думать о команде, — сказал Куман Месси.

Отмечается, что 33-летний форвард был зол и разочарован из-за этих слов.

Кроме того, было опубликовано фото факса , который Лионель Месси направил «Барселоне», где просит отпустить его из клуба.