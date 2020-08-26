﻿ Жители Фрунзенского района могут обращаться не только в «свой» РСЦ - позже так будет во всем Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Фрунзенского района могут обращаться не только в «свой» РСЦ - позже так будет во всем Минске

26.08.2020 12:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жители Фрунзенского района теперь могут обращаться за справками и перерасчетом начислений в платежках в любой расчетный центр в своем районе, без привязки к месту регистрации. Такую систему позже распространят на всю столицу, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В расчетно-справочных центрах Фрунзенского района внедрили принцип экстерриториальности.

Теперь без привязки к месту регистрации жители района могут получить разъяснения по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, по размеру задолженности, а еще получить справки, оформить перерасчет за ЖКУ и зарегистрировать договор найма жилого помещения.

То есть, получить перечисленные услуги можно не только в «своем» РСЦ, но и в любом другом в Фрунзенском районе. А вот обменять паспорт или оформить прописку в таком режиме нельзя — за этим по-прежнему нужно обращаться по месту регистрации.

Когда все технические нюансы откорректируют, принцип экстерриториальности распространится на всю столицу, сообщает Мингорисполком.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Фрунзенского района теперь могут обращаться за справками и перерасчетом начислений в платежках в любой расчетный центр в своем районе, без привязки к месту...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле на работе погиб слесарь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика