Жители Фрунзенского района могут обращаться не только в «свой» РСЦ - позже так будет во всем Минске

Источник материала: Tut.by

Жители Фрунзенского района теперь могут обращаться за справками и перерасчетом начислений в платежках в любой расчетный центр в своем районе, без привязки к месту регистрации. Такую систему позже распространят на всю столицу, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В расчетно-справочных центрах Фрунзенского района внедрили принцип экстерриториальности.

Теперь без привязки к месту регистрации жители района могут получить разъяснения по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, по размеру задолженности, а еще получить справки, оформить перерасчет за ЖКУ и зарегистрировать договор найма жилого помещения.

То есть, получить перечисленные услуги можно не только в «своем» РСЦ, но и в любом другом в Фрунзенском районе. А вот обменять паспорт или оформить прописку в таком режиме нельзя — за этим по-прежнему нужно обращаться по месту регистрации.

Когда все технические нюансы откорректируют, принцип экстерриториальности распространится на всю столицу, сообщает Мингорисполком.