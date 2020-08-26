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Басков стал исполняющим обязанности председателя ФХБ
Источник материала: Партизан
Сегодня состоялось заседание исполкома федерации хоккея Беларуси.
Геннадий Савилов покинул пост председателя ФХБ. Исполняющим обязанности председателя федерации стал Дмитрий Басков, работающий генеральным директором минского «Динамо» с 2018 года.
Отметим, что новый председатель будет выбран на конференции ФХБ, которая состоится позже.
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Сегодня состоялось заседание исполкома федерации хоккея Беларуси.
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