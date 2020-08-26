Басков стал исполняющим обязанности председателя ФХБ





Геннадий Савилов покинул пост председателя ФХБ. Исполняющим обязанности председателя федерации стал Дмитрий Басков, работающий генеральным директором минского «Динамо» с 2018 года.





Отметим, что новый председатель будет выбран на конференции ФХБ, которая состоится позже.