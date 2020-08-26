«Не только интроверты стали экстравертами». Фэшн-иллюстратор из Минска рисует актуальные события в стране

Источник материала: Tut.by

Редакция LADY.TUT.BY рассказывала про флешмоб в Инстаграм Women_ in_white, в котором приняли участие десятки иллюстраторов со всего мира, чтобы поддержать белорусок, выступивших против насилия. Сегодня же мы начинаем знакомить читателей с белорусскими иллюстраторами, которые с помощью рисунка высказываются на актуальные для страны темы.

Фэшн-иллюстратор из Минска Ольга Балай рассказывает, как фэшн-иллюстрация стала реагировать на то, о чем пишут в новостях, и отображать реальность.



Девушки выстроились в «живую» цепь против насилия на Комаровке.

— Желание иллюстрировать актуальные события возникло 12 августа, когда внутреннее напряжение достигло максимума, интроверты стали экстравертами, а фэшн-иллюстраторы стали отображать реальность, — рассказывает Ольга.

Самый сильный отпечаток создают люди — сильные и поломанные, но не сломленные, честные, умные, креативные, невинно пострадавшие и преодолевающие свой страх, чтобы сказать честные и смелые слова. Поэтому почти на какой иллюстрации есть цитаты или подписи. Я хотела, чтобы это были реальные голоса живых людей или отпечаток реальных событий.



Почитать про Марину можно здесь .





Я хотела чтобы иллюстрации напоминали одновременно и граффити, и наши традиционные вышивки. Там есть всего три цвета — белый, красный и черный. Такие мощные, символические цвета. Фэшн-иллюстрация в этом случае выступает как язык стилизации, она помогает отсечь лишнее, оставить только самое важное.





На последней иллюстрации с Еленой Левченко и цветами видно влияние протестов в небольшом Новогрудке. В маленьких городах люди в основном ходят на митинги с цветами из своих палисадников, это что-то такое максимально искреннее и настоящее, внезапно протесты влились в жизнь между работой и закатками на зиму.

Люди стоят в «цепочках» и возмущаются, требуют справедливости, делятся рецептами и обсуждают детей, не полюбивших чтение.



Фэшн-протест в Минске. Почитать про него можно здесь.







Баскетболистка Елена Левченко, которая высказалась против насилия и за свободу. Можно почитать здесь .

— Для меня работа с актуальной повесткой стала еще и своего рода арт-терапией, а с другой стороны, мне хочется надеется, что кого-то мои работы вдохновят, придадут сил и вселят надежду.