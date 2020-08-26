|
В Витебске ночью загорелся магазин
Источник материала: ОНТВитебске ночью загорелся магазин" class="one-news__figure-img">
Ночью 25 августа в Витебске загорелся магазин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сигнал о возгорании в магазине на Великолукском тракте поступил в службу спасения в 22:34. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не заметили каких-либо внешних признаков возгорания, однако, открыв двери здания, они обнаружили плотное задымление.
Пожар был ликвидирован. Огнем оказались повреждены три холодильника, товар, а также закопчены стены.
Причина возгорания устанавливается. По предварительной версии, первыми загорелись три холодильника, что могло стать следствием нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Также установлено, что в момент возгорания в магазине никого не было.
Фото: МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 25 августа в Витебске загорелся магазин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сигнал о возгорании в магазине на Великолукском тракте поступил в службу спасения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)