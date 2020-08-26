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В Витебске ночью загорелся магазин

26.08.2020 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Ночью 25 августа в Витебске загорелся магазин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 

Сигнал о возгорании в магазине на Великолукском тракте поступил в службу спасения в 22:34. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не заметили каких-либо внешних признаков возгорания, однако, открыв двери здания, они обнаружили плотное задымление. 

Пожар был ликвидирован. Огнем оказались повреждены три холодильника, товар, а также закопчены стены. 

Причина возгорания устанавливается. По предварительной версии, первыми загорелись три холодильника, что могло стать следствием нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Также установлено, что в момент возгорания в магазине никого не было. 

Фото: МЧС  

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Теги: Витебск
 
 
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Ночью 25 августа в Витебске загорелся магазин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.  Сигнал о возгорании в магазине на Великолукском тракте поступил в службу спасения...
 
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