В Витебске ночью загорелся магазин

Источник материала: ОНТ

Витебске ночью загорелся магазин" class="one-news__figure-img">

Ночью 25 августа в Витебске загорелся магазин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сигнал о возгорании в магазине на Великолукском тракте поступил в службу спасения в 22:34. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не заметили каких-либо внешних признаков возгорания, однако, открыв двери здания, они обнаружили плотное задымление.

Пожар был ликвидирован. Огнем оказались повреждены три холодильника, товар, а также закопчены стены.

Причина возгорания устанавливается. По предварительной версии, первыми загорелись три холодильника, что могло стать следствием нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Также установлено, что в момент возгорания в магазине никого не было.

Фото: МЧС

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