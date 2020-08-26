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Шторм Лаура надвигается на Техас и Луизиану
Источник материала: ОНТ
На Техас и Луизиану надвигается шторм Лаура, который усилился до урагана.
Эвакуировать необходимо более 600 тыс. жителей. Скорость ветра превышает 30 м/с и продолжает расти. Достичь американского побережья он может вечером. В Мексиканском заливе из-за стихии временно сократят добычу нефти.
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На Техас и Луизиану надвигается шторм Лаура, который усилился до урагана. Эвакуировать необходимо более 600 тыс. жителей. Скорость ветра превышает 30 м/с и продолжает...
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