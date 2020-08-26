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Линкявичюс ответил Макею: «Не видеть новую реальность просто непростительно»
Источник материала: Навiны
Вопиющие нарушения гражданских прав неприемлемы для демократического суверенного государства. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в письме белорусскому коллеге Владимиру Макею.
Выдержки из письма Линкявичюс опубликовал в своем твиттер-аккаунте.
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Вопиющие нарушения гражданских прав неприемлемы для демократического суверенного государства. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас...
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