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Линкявичюс ответил Макею: «Не видеть новую реальность просто непростительно»

26.08.2020 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вопиющие нарушения гражданских прав неприемлемы для демократического суверенного государства. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в письме белорусскому коллеге Владимиру Макею.

Выдержки из письма Линкявичюс опубликовал в своем твиттер-аккаунте.

 

 
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Вопиющие нарушения гражданских прав неприемлемы для демократического суверенного государства. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас...
 
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