|
Ливни затопили Третьяковскую галерею в Москве (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Здание Третьяковской галереи в российской столице затопило из-за проливных дождей, сообщает
Очевидцы поделились фото и видео из музея. На кадрах заметно, что крыша здания протекла, а пол музея весь в лужах.
Сотрудники освободили помещение от посетителей и занялись спасением экспонатов.
В пресс-службе музея заверили, что всем эвакуированным гостям предоставят бесплатные билеты для посещения в другой день.
Фото: Д.В. Соловьёв
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание Третьяковской галереи в российской столице затопило из-за проливных дождей, сообщает РИА «Новости». Очевидцы поделились фото и видео из музея. На кадрах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)