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Ливни затопили Третьяковскую галерею в Москве (ВИДЕО)

26.08.2020 17:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ливни затопили Третьяковскую галерею в Москве (ВИДЕО)

Здание Третьяковской галереи в российской столице затопило из-за проливных дождей, сообщает РИА «Новости».

Очевидцы поделились фото и видео из музея. На кадрах заметно, что крыша здания протекла, а пол музея весь в лужах.

Сотрудники освободили помещение от посетителей и занялись спасением экспонатов.

 В пресс-службе музея заверили, что всем эвакуированным гостям предоставят бесплатные билеты для посещения в другой день.

Фото: Д.В. Соловьёв

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Здание Третьяковской галереи в российской столице затопило из-за проливных дождей, сообщает РИА «Новости». Очевидцы поделились фото и видео из музея. На кадрах...
 
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