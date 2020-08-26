Ливни затопили Третьяковскую галерею в Москве (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Здание Третьяковской галереи в российской столице затопило из-за проливных дождей, сообщает РИА «Новости» .

Очевидцы поделились фото и видео из музея. На кадрах заметно, что крыша здания протекла, а пол музея весь в лужах.

Сотрудники освободили помещение от посетителей и занялись спасением экспонатов.

В пресс-службе музея заверили, что всем эвакуированным гостям предоставят бесплатные билеты для посещения в другой день.

Фото: Д.В. Соловьёв

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