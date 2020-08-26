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Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему
Источник материала: СТВ
Как строили Вилейско-Минскую водную систему, рассказали в программе
Вероника Сайко, корреспондент:
Вилейское и Заславское водохранилища, озеро Дрозды и Криница, множество каналов и водоводов. Сложно представить, что все это – не природное наследие, а рукотворное сооружение. Вилейско-Минскую водную систему начали строить в 1968-ом году. Закончили за 8 лет. Это была всесоюзная стройка: техника и рабочие руки съезжались со всех Советов. Проект был выполнен киевским институтом «Укрводоканалпроект», у которого был опыт планирования похожей системы в Украине.
Фотографии со строительства до сих пор хранятся в Вилейском краеведческом музее.
Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:
8 сентября прошло торжественное перекрытие реки Вилия, на которой присутствовал сам Петр Миронович Машеров, большое количество людей. Был организован спортивный забег, а также всем передовикам и участникам данной стройки, можно сказать союзной стройки, были подарены на тот момент машины «Жигули». На тот момент для людей это был комфорт. Это было важное событие и очень долгожданный и важный подарок.
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Как строили Вилейско-Минскую водную систему, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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