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Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему

26.08.2020 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как строили Вилейско-Минскую водную систему, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Вероника Сайко, корреспондент:
Вряд ли жители столицы задумываются, откуда в их кранах берется вода, ведь она проходит огромный маршрут, прежде чем попасть к нам в стакан. Протяженность Вилейско-Минской водной системы 60 км – это крупнейшее гидротехническое сооружение в нашей стране. И чтобы возвести его, пришлось стереть с карты области не одну деревню.

Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему

Вилейское и Заславское водохранилища, озеро Дрозды и Криница, множество каналов и водоводов. Сложно представить, что все это – не природное наследие, а рукотворное сооружение. Вилейско-Минскую водную систему начали строить в 1968-ом году. Закончили за 8 лет. Это была всесоюзная стройка: техника и рабочие руки съезжались со всех Советов. Проект был выполнен киевским институтом «Укрводоканалпроект», у которого был опыт планирования похожей системы в Украине.

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Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему

Фотографии со строительства до сих пор хранятся в Вилейском краеведческом музее.

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Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:
Выбиралось несколько объектов, несколько рек, водных систем, которые могли бы подпитать реку Свислочь города Минска. Это был Неман, это была Березина, это была река Вилия и ряд других рек, которые рассматривались для данной цели. Надо сказать, что при последнем рассмотрении данного вопроса была выбрана река Вилия, наверное, из того, что, может быть, приближенность к Минску, во-вторых, как некоторые сотрудники говорили о том, что здесь была почище вода в связи с тем, что брались анализы, проверялась вода, проводились работы по подготовке данного объекта уже к строительству.

Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему

8 сентября прошло торжественное перекрытие реки Вилия, на которой присутствовал сам Петр Миронович Машеров, большое количество людей. Был организован спортивный забег, а также всем передовикам и участникам данной стройки, можно сказать союзной стройки, были подарены на тот момент машины «Жигули». На тот момент для людей это был комфорт. Это было важное событие и очень долгожданный и важный подарок.   

Люди в материале: Вероника Сайко, Надежда Авдей

 
Теги: Минск
 
 
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Как строили Вилейско-Минскую водную систему, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
 
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