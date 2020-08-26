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Как власть давит и запугивает лидеров стачкомов

26.08.2020 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти пытаются предотвратить забастовки на предприятиях.

Как власть давит и запугивает лидеров стачкомов
Глава стачечного комитета МЗКТ Александр Лавринович сегодня получил 10 суток административного ареста.

Лавриновича обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП). Суд принял во внимание его участие в митинге 23 августа и то, что он на территории завода собирал подписи и проводил собрания, хотя это не запрещено по закону.

Суд Солигорского района вынес приговор экс-председателю БНП Николаю Зимину по статье 23.34 КоАП «Участие в несанкционированном мероприятии» с наложением штрафа в размере 45 базовых величин (1215 рублей).

Сопредседатель стачечного комитета Бокун Анатолий отделался штрафом в размере 25 базовых величин. Но только потому, что рабочие Беларуськалия выдвинули ультиматум: не выпустят Бокуна - они уходят на забастовку

Тем не менее стачком «Беларуськалия» сообщает, что на всех членов стачкома будут составлены протоколы и заведены дела за организацию и участие в «несанкционированных массовых мероприятиях». 

Также из достоверных источников есть информация о том, что в ближайшее время членов стачкома начнут задерживать и доставлять в РОВД для дальнейших разбирательств.

Руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского осудили на 10 суток.

20 августа милиция задержала председателя стачкома Минского автомобильного завода Евгения Бохвалова. Около 10 активистов уволили.


Председатель стачкома коллектива гродненского предприятия «Гроднопромстрой» штукатур Юлия Сливко сообщает, что ей стали угрожать по телефону и в социальных сетях.
 
Теги: Гродно
 
 
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Власти пытаются предотвратить забастовки на предприятиях.
 
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