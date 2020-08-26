«Тампа Бэй» выиграла у «Бостона» во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ

Источник материала: ОНТ

«Тампа Бэй» в овертайме выиграла у «Бостона» во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Встреча в Торонто завершилась со счетом 4:3. В составе «молний» дубль на счету Блейка Коулмана, также шайбы забросили россиянин Никита Кучеров и словак Ондржей Палат. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска. Счет в серии до четырех побед стал равным – 1:1. «Ванкувер» одержал победу над «Вегасом» – 5:2. Две шайбы на свой счёт записал Бо Хорват. В этом противостоянии также в серии ничья – 1:1.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram