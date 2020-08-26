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«Тампа Бэй» выиграла у «Бостона» во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ
Источник материала: ОНТ
«Тампа Бэй» в овертайме выиграла у «Бостона» во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Встреча в Торонто завершилась со счетом 4:3. В составе «молний» дубль на счету Блейка Коулмана, также шайбы забросили россиянин Никита Кучеров и словак Ондржей Палат. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска. Счет в серии до четырех побед стал равным – 1:1. «Ванкувер» одержал победу над «Вегасом» – 5:2. Две шайбы на свой счёт записал Бо Хорват. В этом противостоянии также в серии ничья – 1:1.
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«Тампа Бэй» в овертайме выиграла у «Бостона» во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Встреча в Торонто завершилась со счетом 4:3. В составе «молний»...
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