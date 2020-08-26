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Генсек НАТО отрицает наращивание сил вблизи Беларуси

26.08.2020 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как передает ТАСС, генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг информацию о наращивании сил организации в регионе. Он также призвал власти Беларуси не использовать Североатлантический альянс для оправдания разгона митингов протеста.

Ранее Александр Лукашенко на фоне протестов неоднократно заявлял об угрозе со стороны стран НАТО. В Гродненскую область были переброшены войска. Там проводятся учения. Лукашенко навестил военных в этом регионе 22 августа.

Об угрозе НАТО он эмоционально заявил на митинге в свою поддержку 16 августа:

Нам предлагают новую власть, солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой — неужели вы этого не видите?
 
 
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Как передает ТАСС, генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг информацию о наращивании сил организации в регионе. Он также призвал власти Беларуси не использовать...
 
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